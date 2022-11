Risveglio al Cinema Gabbiano con un film a sorpresa e colazione offerta

Sarà ancora una volta un’alba molto particolare per gli appassionati di cinema quella di domenica 20 novembre, quando il Cinema Gabbiano proporrà nuovamente uno dei suoi cavalli di battaglia: lo spettacolo alle ore 06.00 del mattino con colazione per tutti al termine della proiezione! La colazione sarà servita all’interno della sala.

Abbiamo deciso di chiamare questi appuntamenti con il nome “Extra Time” per sottolineare che sono proiezioni “fuori dall’ordinario”!

E questa volta la sorpresa sarà doppia: oltre ad essere una prima visione italiana presentata all’ultimo festival di Venezia, saranno presenti in sala il regista e il distributore per introdurre il film!

Il tutto con l’intento appunto quello di vivere in compagnia una mattinata diversa, unitamente – perché no? – alla suggestione di scoprire pian piano sullo schermo la proposta che il Gabbiano ha riservato per voi.

Ricordiamo che il biglietto per assistere allo spettacolo costerà solo 5 euro e comprenderà anche la colazione a seguire. Dunque, siete tutti invitati: che dobbiate poi andare al lavoro, vogliate passeggiare per la città o fare un’uscita domenicale, per ciascuno di voi la proposta del Gabbiano sarà il modo migliore per iniziare la giornata in maniera fantastica!

Per l’evento è consigliato prenotarsi attraverso questo link: https://bit.ly/3sZ8iw5 oppure sul www.cinemagabbiano.it .

Cinema Gabbiano

Via Maierini 2, Senigallia (AN)

Tel. 071.65375

[email protected]

www.cinemagabbiano.it

Facebook: Cinema Gabbiano Senigallia

Instagram: cinemagabbiano