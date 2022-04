Roberto Mancini presente alla fase regionale Marche del Pulcino d’Oro, a Jesi

Roberto Mancini ha partecipato alla fase regionale Marche del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, a Jesi. Ieri 25 aprile, con grande sorpresa dei presenti, il Ct ha preso parte alla premiazione allo Stadio Comunale P. Carotti. A vincere la fase regionale del Torneo è stato il Senigallia Calcio, che a giugno affronterà la finale.

Sono intervenute 16 società della regione Marche, di cui 7 sono riconosciute dalla FIGC come scuole calcio Elitè come la Junior Jesina. Numerose le persone intervenute, tra famiglie e curiosi. La fase regionale Marche del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, organizzata dalla Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini, si è tenuta sia allo Stadio Comunale P. Carotti sia al Campo Cardinaletti di Jesi.

Calorosa l’accoglienza da parte di tutti i bambini al Ct Mancini, al quale è dedicata la Scuola calcio jesina. Mancini ha rivolto parole di incoraggiamento a tutti i bambini e, rivolgendosi ai genitori ha affermato: «Tra tutti questi bambini probabilmente ci sarà qualcuno che arriverà in serie A, ma ognuno di loro gioca a calcio per divertirsi, stare bene e fare sport in maniera salutare. E per questo è necessario che tutti siano supportati dalle famiglie senza creare in loro aspettative, perché l’importante è che ogni bambino faccia sport in modo sereno».

La presenza di Roberto Mancini, «inaspettata e molto gradita, ha dato ancora più valore e significato alla fase regionale del Pulcino d’Oro – afferma lo staff della Junior Jesina – Il suo messaggio rivolto alle famiglie è stato importante per far capire come ci si deve comportare nei confronti dei bambini che si approcciano al calcio». «Un grazie speciale, per la riuscita della giornata va al presidente della scuola calcio Sirio Tantucci, al responsabile della scuola calcio Alessandro Basili che si è adoperato per l’organizzazione della fase regionale, nonché a tutto lo staff tecnico che si è occupato dell’ospitalità delle squadre», sottolinea Marco Cerioni, direttore generale della Junior Jesina L. Scuola Calcio Roberto Mancini.

La finale del Torneo Internazionale Pulcino d’Oro, dedicato ai giovani calciatori di 8-10 anni, si terrà dal 16 al 19 giugno a Levico Terme (Trentino Alto Adige)