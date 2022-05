Sabato all’insegna della musica in Pinacoteca ad Ancona

Ancona – Un sabato all’insegna della bellezza della musica vi attende in Pinacoteca!

Ritorna la manifestazione “Itinerari 2022” a cura dell’Associazione Cantieri Musicali Ancona, con un bellissimo progetto che vi porterà alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi di Ancona attraverso un viaggio nel mondo della musica, dell’arte e della storia.

Sabato 4 Giugno una visita guidata alla collezione e uno speciale concerto saranno previsti in Pinacoteca Civica.

PROGRAMMA:

GIOVEDÌ 2 Giugno apertura con orario continuato 10-19

SABATO 4 Giugno ore 15:30 e 17:30 – Itinerari 2022 Alla scoperta della bellezza – Visita guidata e concerto a cura dell’Associazione Cantieri Musicali Ancona

Nuovi Orari:

dal martedì al venerdì 10-13 / 16-19

sabato, domenica e festivi 10-19

Ingresso: VIA PIZZECOLLI 17

Per info e/o prenotazioni 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]

La manifestazione “Itinerari”, nasce nel 2016, come stimolo a ri-scoprire le molteplici forme della Bellezza e, non da ultimo, la propria bellezza interiore.

Come nelle precedenti edizioni gli appuntamenti musicali saranno alternati a visite guidate nei luoghi della nostra storia passata e presente. Vi aspettiamo per scoprire insieme i tesori della Pinacoteca Civica “F. Podesti” di Ancona.

Ore 15.30: visita guidata alla Pinacoteca Civica “F. Podesti”

Ore 17.30: Concerto Kian Soltani – Sandro Failla

Duo contrabbasso e chitarra

(Sala Polifunzionale Pinacoteca Civica)

PROGRAMMA COMPLETO AL SEGUENTE LINK

https://www.facebook.com/events/740588727293556?ref=newsfeed

Posti limitati.

Evento gratuito, su prenotazione obbliagatoria

Per info e/o prenotazioni:

☎️ 334-3467166

📬 [email protected]

Organizzazione a cura dell’Associazione Cantieri Musicali Ancona