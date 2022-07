“Salute in cammino Arquata”

ARQUATA DEL TRONTO – Sabato 16 luglio (ritrovo ore 9 presso l’Area Sae di Pescara del

Tronto) è in programma il primo appuntamento con le attività del progetto “Il valore sociale dello

sport”, in particolare con “Salute in cammino”.

Si tratta di una serie di escursioni, realizzate col patrocinio dell’amministrazione comunale di

Arquata del Tronto, promosse dall’Unione Sportiva Acli Marche APS, che fanno seguito a quelle

che si sono svolte nel 2021 e che hanno visto la partecipazione di molte persone provenienti da vari

centri delle Marche e dell’Abruzzo.

Il primo anello che sarà attraversato con una camminata è quello di Pescara (dislivello 150 metri,

tempistica 2,5 ore, sentiero di tipo E).

La partecipazione è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero

3939365509 entro giovedì 14 luglio. E’ prevista la partecipazione di un massimo di 30 persone.

Durante l’iniziativa saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di

contenimento Covid19. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata ad altra data.

Gli altri due appuntamenti sono fissati per sabato 23 luglio (Anello delle fonti in collaborazione con

Aps Monte Vector) e domenica 31 luglio (Anello di Pretare/Piedilama, manifestazione inizialmente

prevista per sabato 9 luglio e poi rinviata).

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina

facebook “Unione Sportiva Acli Marche”.

Loading...