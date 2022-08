San Severino Blues: il folk blues di Max & Veronica a Gagliole

Giovedì 11 agosto arriva nel centro storico di Gagliole, per l’annuale appuntamento di San Severino Blues, il duo Max & Veronica. La musica di Max De Bernardi e Veronica Sbergia non è solo blues, ma anche country, folk, ragtime e swing, il tutto suonato con strumenti acustici, con grande freschezza e godibilità per il pubblico. Con la band Veronica & The Red Wine Serenaders sono stati acclamati dalla stampa “come la più bella realtà europea di country-blues”, si sono aggiudicati il 1° posto all’European Blues Challenge 2013 e sono stati selezionati al 31° International Blues Challenge (2015) di Memphis (USA), dove sono volati a suonare. Max De Bernardi è un grande conoscitore del country blues, formatosi con l’ascolto di grandi maestri come Blind Blake, Leadbelly, Rev. Gary Davis, Son House, Mississippi John Hurt. Esplora un territorio musicale compreso tra il piedmont blues e il ragtime caratterizzato da un fingerpicking cadenzato senza tecnicismi superflui. Oltre alla chitarra acustica e resofonica suona il mandolino e l’ukulele. Durante la sua carriera artistica ha collaborato con Sugar Blue e Bob Brozman. Veronica Sbergia, suonatrice di ukulele e washboard, con la sua versatile voce ha esplorato svariati generi musicali, dal pop al folk passando per il soul, il funk e il jazz, ma è nel blues che ha trovato la sua espressione ideale. Max e Veronica hanno pubblicato sette dischi, con varie formazioni, con i quali hanno esplorato, interpretandoli in maniera originale, la musica popolar-rurale degli anni ’20 e ’30, ma è soprattutto dal vivo che offrono il meglio di sé, quali cantastorie di un’epoca passata.

Veronica Sbergia voce/ukulele/washboard/kazoo

Max De Bernardi voce/chitarre acustiche

San Severino Blues

GAGLIOLE

Centro Storico

11 agosto 2022 ore 21,30

ingresso 10€