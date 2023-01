Sono avvenuta alla fine dell’anno le nomine dei Commissari Straordinari delle cinque Aziende Sanitarie Territoriali, che oggi sono operative e si sostituiranno all’Azienda Sanitaria Unica Regionale (Asur).

Resteranno in carica fino dell’espletamento del bando per la nomina dei Direttori Generali, informa una nota.

L’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord è incorporata nella Ast di Pesaro Urbino, che subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nell’attività e nei rapporti dell’Azienda ospedaliera cessata. I commissari nominati sono: per l’Ast Ancona l’ex direttore generale dell’Asur dott. Nadia Storti; per l’Ast Ascoli Piceno dott Vania Carignani; per l’Ast di Fermo il dott. Roberto Grinta, ex direttore generale dell’Av 4; per l’Ast Macerata il dott. Antonio Draisci; per l’Ast Pesaro Urbino la dott. Maria Capalbo, ex direttore generale della azienda ospedaliera Marche Nord, che viene assorbita nella medesima Ast.