Carabinieri scoprono arsenale in casa, denunciato uomo nel fermano

Brutta scoperta in seguito ad una denuncia per minacce da parte di carabinieri che hanno scoperto nel fermano un vero e proprio arsenale detenuto illegalmente in casa da un uomo.

I carabinieri della Stazione di Fermo e quelli di Sant’ Elpidio a Mare, in seguito ad una denuncia per minaccia, hanno infatti denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni un uomo, già noto alle forze dell’ordine, ritirando cautelativamente varie armi, regolarmente denunciate.

Nel corso del controllo, i militari hanno però rinvenuto anche altre armi, mai denunciate tra cui una pistola antica, varie spade e pugnali, un fucile e una rivoltella senza matricola.

Le armi sono state tutte sequestrate.