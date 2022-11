Scherma, a Carrara la Coppa del Mediterraneo Under 23 e Prima prova Nazionale Giovani

Super weekend dedicato alla Scherma a Carrara, in cui si sono disputati due importantissimi avvenimenti sportivi. La città e stata, infatti, sede della Coppa del Mediterraneo Under 23 e della Prima prova Nazionale Giovani di Fioretto e Sciabola.

Nel Trofeo della Confederazione del “Mare Nostrum” sono da segnalare, nel Fioretto femminile, il bronzo di Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi e il 10° posto di Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro.

Sono stati quasi 500, invece, gli atleti Under 20 scesi in pedana per la Prima Prova Nazionale Giovani, a contendersi i pass per i Campionati Italiani di categoria che assegneranno i titoli tricolore a maggio 2023.

Matilde Canavese, atleta delle Fiamme Oro che si allena a Jesi, ha conquistato la medaglia d’argento nel fioretto Femminile. 5° e 6° piazzamento per Alice Gambitta e Benedetta Pantanetti del Club Scherma Ancona. 14° Giada Pianella sempre della squadra dorica. 17°, 25° e 30° posto rispettivamente per Claudia Rotella, Sofia Giordani e Lucrezia Monti del Club Scherma Jesi. 37° Camilla Vaccarini del Club Scherma Ancona, 85° Maria Lucia Bonfigli dell’Accademia Scherma Fermo e 93° Ginevra Guerrini del Club Scherma Jesi.

Nel Fioretto Maschile Raian Adoul del Club Scherma Ancona conquista l’argento, mentre Marco Proietti del Club Scherma Jesi si aggiudica il bronzo. 22° posto per Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi, 28° Alfredo Sartini del Club Scherma Ancona, 30° Federico Greganti del Club Scherma Jesi, 40° Simone Santarelli del Club Scherma Jesi, 41° Antonio Roman Gai del Club Scherma Pesaro, 57° Matteo Quaglietti del Club Scherma Jesi, 61° Luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro, 64° Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi, 74° Gabriele Baldelli del Club Scherma Ancona, 89° Ferdinando Mancini del Club Scherma Jesi, 107° Rafafeli Pietro del Club Scherma Jesi, 109° pari merito Federico Lanari del Club Scherma Jesi e Federico Lanari del Club Scherma Pesaro, 121° Filippo Lapponi del Club Scherma Ancona, 136° Semuel Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi.

