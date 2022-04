Scherma Marche, a Pieve Torina 4a prova regionale

Nel fine settimana del 24 e 25 aprile sono tornati in pedana gli schermidori under 14 provenienti da tutta la regione. La gara si è tenuta a Pieve Torina, centro di 1300 abitanti in provincia di Macerata e tra i principali luoghi colpiti dal sisma del 2016. La location è stata fortemente voluta dal Comitato Regionale perché rappresenta una scelta dal grande valore simbolico, emblema della rinascita di un paese la cui ricostruzione è ancora lontana e che “riparte” grazie a una importante manifestazione sportiva regionale.

L’appuntamento è stato organizzato dall’ASD Macerata Scherma in collaborazione con il Comune di Pieve Torina e ha visto la presenza di oltre 200 piccoli schermidori delle seguenti categorie che si sono confrontati nelle sette pedane installate nel Palascherma:

Categoria C (nati dal 2012 – 2013);

Categoria D (nati dal 2010 – 2011);

Categoria E (nati dal 2008 – 2009);

Categoria A (nati dal 2015-2016);

Categoria B (nati nel 2014);

Categoria Prime Lame Fioretto Maschile e Femminile;

Categoria Prime Lame Spada Maschile e Femminile.

Nella Categoria D (2010-2011) 1° Riccardo Marinelli – Club Scherma Recanati, 2° Anita lanchini – Accademia Scherma Fermo, 3° Alessandro Gangale – Accademia Scherma Fermo e Francesca Di Dio – Club Scherma Fabriano.

Categoria E (2008-2009) 1° Elena Profeta – Club Scherma Fabriano

Presente il Presidente del Comitato Regionale FIS Stefano Angelelli, che ha premiato i giovani schermidori, insieme al presidente del Club Scherma Macerata Alberto Affede, al Consigliere per le pari opportunità della Provincia di Macerata Deborah Pantana e al delegato CONI Macerata Fabio Romagnoli.

Trattandosi di una gara promozionale non agonistica, in tutte le altre categorie i partecipanti sono risultati pari merito.

Nella giornata di lunedì 25 si sono disputati i Campionati regionali under 14, che hanno visto i seguenti risultati:

Allieve Fioretto Femminile: 1^ Sophia Di Paolo – Club Scherma Ancona. 2^ Isabella Canu – Club Scherma Ancona. 3^ Benedetta Pallotta e Ilaria Palomba – Macerata Scherma.

Allievi Fioretto Maschile: Stanley Leech – Accademia Scherma Fermo. 2^ Ettore Grandicelli – Club Scherma Pesaro. 3^ Luigi Olivetti Club Scherma la Misericordia Osimo e Alessio Renzi – Accademia Scherma Fermo.

Bambine Fioretto Femminile: 1^ Maria Vittoria Trombetti – Club Scherma Jesi. 2^ Fabiola Badiali – Club Scherma Senigallia. 3^ Choe De Colle e Ginevra Sant’Angelo – Club Scherma Ancona.

Ragazzi Spada: 1^ Giovanni Renzi, vincitore Trofeo Coni – Fanum Fortunae Scherma. 2^ Matteo Comodi – Club Scherma Fabriano. 3^ Lorenzo Caro Battista- Club Scherma Jesi.

Ragazze Spada: 1^ Virginia Ditommaso vincitrice Trofeo Coni – Fanum Fortunae Scherma. 2^ Maria Poloni – Club Scherma Fabriano. 3^ Giulia Jasmina Ferracuti – Accademia Scherma Fermo.

Maschietti Spada: 1^ Kyrill Dryhota Federazione Ucraina. Durante la premiazione del ragazzo che vive con i parenti a Cupramontana e si allena presso il Club di Jesi i presenti si sono stretti a lui in un momento sincero di commozione.

Giovanissimi Spada: 1^ Alessandro Mezzina – Fanum Fortunae Scherma.

Giovanissime Spada: Lucrezia Maria Cossu – Club Scherma Recanati. 2^ Deva Bertulli – Fanum Fortunae Scherma. 3^ Vittoria Lucchino – Fanum Fortunae Scherma.

Giovanissime Fioretto: 1^ Sami Alejandra Regina – Club Scherma Ancona. 2^ Chiara Maltoni – Club Scherma Jesi. 3^ Anita Abbondante ed Elisa Gagliardini – Club Scherma Jesi.

Giovanissimi Fioretto: 1^ Elia Giorgini – Club Scherma Pesaro. Alessandro Ippoliti – La Misericordia Osimo. Alfred Leech – Accademia Scherma Fermo e Lorenzo Trentin – Macerata Scherma.

Maschietti Fioretto: 1^ Matteo Olivi – Club Scherma Senigallia. 2^ Edoardo Baruli – Club Scherma Pesaro. 3^ Leonardo Cardinali – Club Scherma Misericordia Osimo e Pietro Ciccarelli Macerata Scherma.

Bambine Spada: 1^ Ludovica Pensato – Club Scherma Recanati. 2^ Chiara Pintucci – Club Scherma Recanati. 3^ Eleonora Gregori e Vittoria Venturi – Club Scherma Fabriano.

Allieve Spada: 1^ Margherita Ascani – Club Scherma Fabriano. 2^ Caterina Ambrosini – Club Scherma Fabriano. 3^ Margherita Zelejkovic – Club Scherma Fabriano e Chiara Ragusa – Fanum Fortunae Scherma.

Ragazze Fioretto: 1^ Maria Elisa Fattori – Club Scherma Jesi. 2^ Vittoria Lazzeri – Club Scherma Pesaro. 3^ Zoe Segat – Club Scherma Jesi e Nicole Calai- Club Scherma Ancona.

Ragazzi Fioretto: 1^ Sergio Della Gatta – Club Scherma Ancona. 2^ Leonardo Gambitta – Club Scherma Ancona. 3^ Filippo Maria Straniero – Club Scherma Ancona e Filippo Savoia – Macerata Scherma.

Nella seconda giornata di gare gli atleti sono stati premiati dal presidente FIS Marche Stefano Angelelli, la campionessa Elisa di Francisca e il Sindaco di Pieve Torina Alessandro Gentilucci.

