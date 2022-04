Scherma Marche: bronzo per il marchigiano Michele Massa nella Coppa del Mondo Paralimpica in Brasile

La prima giornata di Coppa del Mondo Scherma Paralimpica di San Paolo (BRA), ha visto gli azzurri protagonisti di tutte e quattro le gare che sono andate in scena, conquistando ben sei podi.

Tra queste l’emozionante bronzo nel Fioretto maschile categoria B per Michele Massa, dell’Accademia della Scherma di Fermo. Risultato che ripete quello già ottenuto nella tappa di Pisa di novembre, quando il marchigiano aveva festeggiato il suo primo podio in Coppa del Mondo. Il suo tabellone è iniziato dai 16, dove ha sconfitto 15-8 il coreano Dong Hun Kim, poi ai quarti ha battuto l’altro coreano Eun Hwan Ryu 15-7, mentre in semifinale è stato superato dal brasiliano padrone di casa Jovane Guissone, che si è poi aggiudicato il successo finale della gara.

