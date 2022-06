Scherma Marche, risultati ai Campionati Italiani Assoluti a Courmayeur

È in corso a Courmayeur l’evento schermistico più atteso della stagione sportiva italiana. Da martedì 31 maggio sono, infatti, cominciate le sei giornate di gare dei Campionati Italiani Assoluti 2022, per assegnare 12 titoli tricolore, di cui sei individuali e altrettanti a squadre di serie A1.

Protagonista della prima giornata, del 31 maggio, l’arma del Fioretto.

Nella gara Maschile 5^ e 9^ posto per Tommaso Marini e Francesco Ingargiola, entrambi atleti delle Fiamme Oro che si allenano presso il Club Scherma Jesi. 30^ Raian Adoul del Club Scherma Ancona. I fiorettisti del Club Scherma Jesi Marco Proietti, Federico Greganti, Pieralisi Leonardo e Quaglietti Matteo hanno ottenuto rispettivamente il 38^, 39^, 47^ e 54^ piazzamento. 54^ posto anche per Lorenzo Pantanetti del Club Scherma Ancona.

Beatrice Monaco del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, ma allenata dal Club Scherma Jesi ha, invece, guadagnato il podio con un ottimo 3^ nel Fioretto femminile. Sempre iscritta alle Fiamme Gialle ma allenata dal Club Scherma Ancona Serena Rossini, che ha ottenuto il 7^ piazzamento. 13^ Lucia Tortellotti del Centro Sportivo Esercito, ma che si allena presso il Club Scherma Jesi; 16^ Benedetta Pantanetti del Club Scherma Ancona; 22^ Matilde Calvanese delle Fiamme Oro ma che si allena a Jesi; 25^ Lucrezia Cantarini del Club Scherma Jesi; 37^ Giada pianella del Club Scherma Ancona e 39^ Teresa Donatelli del Club Scherma Pesaro.

Nella seconda giornata dedicata alle prove a squadre, Matilde Calvanese è stata una delle protagoniste della vittoria delle Fiamme Oro contro la rappresentativa dei Carabinieri, insieme a Giulia Amore, Martina Favaretto ed Erica Cipressa che, in assenza di Alice Volpi infortunata, ha svolto le veci di capitana.

3^ posto per il Gruppo Portivo Fiamme Gialle con le due “marchigiane” Beatrice Monaco e Serena Rossini, insieme a Margherita Lorenzi e Camilla Mancini.

6^ il Club Scherma Jesi con Lucrezia Cantarini, Sofia Giordani, e Claudia Rotella; 9^ il Club Scherma Ancona con Alice Gambitta, Benedetta Pantanetti, Giada Pianella e Camilla Vaccarini.

3^ posto nel Fioretto maschile a squadre per le Fiamme Oro con Francesco Ingargiola e Tommaso Marini, insieme a Edorado Luperi e Filippo Macchi.

In virtù dei risultati a squadre nei Campionati Italiani a Courmayeur 2022, i Club di Jesi e Ancona hanno confermato la permanenza in serie A1.

Nella terza giornata dedicata all’Arma della Spada, si sono registrate le seguenti prestazioni degli atleti marchigiani:

83^ posto per Mattia Pedone del Club Scherma Pesaro e 96^ Silvio Scordi dell’Accademia Scherma Fermo.

Nella Spada femminile 71^ Sara Pintucci del Club Scherma Recanati.

Negli ultimi tre giorni di gare non è prevista la partecipazione di altri schermidori della nostra Regione.

Comitato Regionale

F.I.S. Marche

www.schermamarche.it