Scherma, ottimi risultati degli atleti marchigiani nel fine settimana

Quello appena trascorso è stato un lungo weekend di gare di scherma per le qualificazioni di tutte le armi per i Campionati Italiani Cadetti, Giovani, Assoluti e per la seconda prova del VII Trofeo del Granducato a Firenze riservato agli Under 14.

Il Palasport di Salsomaggiore ha ospitato la 2^ Prova di qualificazione Zona 2 di spada Cadetti e Giovani. Nella giornata di Giovedì 9 marzo, il miglior marchigiano classificato nella categoria GiovaniSpada è risultato Federico Barboni del Club Scherma Jesi con il suo 72° piazzamento. Edoardo Villani, altro jesino in gara, ha ottenuto il 90°. 100° Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati; 134° Jetmir Giachetti del Club Scherma Jesi; 165° Emanuele Candalia del Fanum Fortunae Scherma; 176° Aleskey Pennacchioni del Club Scherma Recanati e 187° Matteo Casoli del Club Scherma Pesaro.

Nella categoria Cadetti Spada, Pietro Mezzabotta dell’Accademia Scherma Fermo ha ottenuto il 20° piazzamento; 23° Tommaso Pensato del Club Scherma Recanati; 62° Alessandro Berti del Club Scherma Pesaro; 122° Matteo Casoli del Club Scherma Pesaro; 137° Edoardo Villani del Club Scherma Jesi; 146° Emanuele Candalia del Fanum Fortunae Scherma.

Nelle gare di Spada femminile Cadette disputate oggi, Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano ha ottenuto il 20° posto; 71° Federica Malatini del Club Scherma Recanati; 76° Benedetta Pallotta del Macereta Scherma; 80° Lisa Barraco del Club Scherma jesi e 90° Margherita Zeljkovic del Club Scherma Fabriano.

13° piazzamento per Antornio Roman Gai nel Fioretto maschile Giovani; 17° Francesco Cercaci del Club Scherma Jesi; 42° e 43° Francesco Sartini e Raian Adoul del Club Scherma Ancona; 47° Federico Greganti del Club Scherma Jesi, 51° Gabriele Baldelli del Club Scherma Ancona; 54° Pietro Raffaeli del Club Scherma Jesi; 70° Federico Lanari del Club Scherma Pesaro; 71° e 87° Andrea Chiaramonti e Matteo Quaglietti del Club Scherma Jesi; 93° Lorenzo Sora del Club Scherma Pesaro; 100° Jetmir Giacchetti del Club Scherma Jesi; 109° luca Ceccolini del Club Scherma Pesaro; 129° Filippo Lapponi del Club Scherma Ancona; 148° e 170° Simone Santarelli e Semuel Lorenzo Durruthy del Club Scherma Jesi.

Notevolissimo 3° posto per Alice Armezzani del Club Scherma Fabriano, nella Spada Giovani femminile. 50° Sara Lonigro del Club Scherma Pesaro; 56° e 66° Asia Volpi e Sara Tonelli del Fanum Fortunae Scherma; 109° Federica Malatini del Club Scherma Recanati; 111° Lisa Barraco del Club Scherma Jesi; 132°Margherita Zeljkovic del Club Scherma Fabriano.