Settimana con molte note positive per le squadre dell’Academy Volley Lube

Nel Girone A della Serie C la Coal-Cucine Lube è tornata al successo nel 6° turno spuntandola al tie break sul campo dell’Arbo Borgovolley Fano con una grande prova di carattere. Sotto 2-0 (25-20, 25-22), i ragazzi di Gianni Rosichini hanno cambiato marcia nei successivi due parziali imponendosi 25 a 21 e 25 a 16. Una volta prolungato il match, i lubini sono rimasti lucidi nella guerra di nervi chiusa al fotofinish per 15 a 13. Una vittoria che ha consentito a Civitanova di balzare al sesto posto. I biancorossi torneranno in campo domani, sabato 4 dicembre, all’Eurosuole Forum (ore 18) contro Volley Game T-trade Group.

Nel Girone B della Serie D, la Coal-Cucine Lube Civitanova ha ritrovato i 3 punti piegando in casa per 3-1(25-19, 25-21, 15-25, 25-17) il Volley Club Jesi nel 6° turno. Un successo importante con sorpasso sui rivali diretti e salto al quarto posto della classifica. Nella 7ª giornata fissata per domani, sabato 4 dicembre, alle 17.30, i lubini torneranno in campo ad Ancona al cospetto della Bontempo Casa Netoip.

Nel Girone A del torneo U19, la Cucine Lube Civitanova A ha osservato un turno di riposo nella 4ª giornata e tornerà in campo all’Eurosuole Forum giovedì 16 dicembre (ore 20.30) per il 5° turno contro Travaglini Pallavolo Ascoli. I biancorossi guidano la classifica a punteggio pieno.

Nel Girone B del torneo U19, la 3ª giornata si è chiusa con il successo interno della Cucine Lube Civitanova B contro la Paoloni Macerata grazie a una rimonta al fotofinish (25-16, 17-25, 21-25, 25-16, 15-9). Un’affermazione chiave che ha consentito ai lubini di conquistare la vetta solitaria in classifica a +1 sui maceratesi. La Lube B giocherà la sua prossima sfida lunedì 13 dicembre, alle 20.30, sul campo dell’Eurosuole Forum contro San Severino Volley, un match valido per la quarta giornata.

Nel Girone A del torneo U17, la Cucine Lube Civitanova A è prima a 9 punti con 3 gare giocate, la Cucine Lube Civitanova C è terza a 3 punti con 4 gare giocate. Nella 4a giornata la Lube A tornerà in campo martedì 7 dicembre (ore 20.30) all’Eurosuole Forum, la Lube C giovedì 9 dicembre (ore 20.30) giocherà nella palestra Itc di Macerata con i padroni di casa del Manuele Ritz Macerata.

Nel Girone B del torneo U17, la Cucine Lube Civitanova B è caduta nel terzo turno tra le mura amiche contro la capolista Paoloni Macerata in tre set (15-25, 16-25, 12-25). Terzi a meno 5 dalla vetta, giovedì 9 dicembre (ore 18.30) i biancorossi nel 4° turno faranno visita alla Pallavolo Montecassiano.

Nel torneo U15 sono questi i verdetti della 2ª giornata, andata in scena nel weekend: la Cucine Lube Civitanova C ha beffato al tie break nel derby in famiglia la Cucine Lube Civitanova B (21-25, 25-11, 25-16, 23-25, 15-11). Sul campo della Paoloni Macerata la Cucine Lube Civitanova A non ha lasciato nemmeno le briciole agli avversari. Nei tre set disputati i maceratesi si sono fermati a 6 nel primo, a 11 nel secondo e a 8 nel terzo. In virtù degli anticipi già giocati, la classifica vede la Lube A in vetta con 15 punti in 5 partite, la Lube 5 seconda con 5 punti in 4 gare e la Lube B ultima con 1 punto in quattro match.