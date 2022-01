Si allontana da casa per diverse ore. La Polizia impegnata nelle ricerche

Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di P.S. di Senigallia sono stati chiamati ad intervenire poiché dei familiari segnalavano la scomparsa di un loro parente che ormai si prolungava da diverse ore. I familiari raccontavano che qualche ora prima l’uomo era uscito di casa ma stranamente, giunto al tardo pomeriggio, non aveva ancora fatto rientro.

Gli agenti di Polizia, acquisite le informazioni sull’uomo, diramavano le ricerche alle altre forze di polizia e cominciavano ad effettuare dei controlli sia nelle aree circostanti all’abitazione che in alcuni luoghi da lui normalmente frequentate, rese tra l’altro più complicate dal buio della sera.

Dopo alcune ore di ricerche, l’uomo, un 50enne di Senigallia, faceva rientro nella propria abitazione dove ad attenderlo vi erano i familiari ancora piuttosto preoccupati e che ringraziavano i poliziotti per l’impegno profuso nelle ricerche. L’uomo non precisava i motivi del suo gesto

Loading...