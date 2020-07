Nel corso del fine settimana, ed in particolare nella nottata del sabato il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia è stato impegnato nell’effettuare controlli in diverse zone della città; sia il centro, molto frequentato in orario serale e poi quei tratti di lungomare frequentati in orari notturni da giovani e giovanissimi. In quest’ultima area non vi sono stati interventi né per fatti di violenza né per danni a cose.

I controlli sono poi stati estesi anche nei pressi di un noto da ballo ove era organizzata una serata danzante.

CONTROLLI CONTRO I REATI PREDATORI.- Un primo episodio grave si è verificato in zona via Podesti ove un uomo si fermava a dare un passaggio ad una donna la quale, salita sul veicolo, proponeva un incontro intimo. L’uomo a quel punto chiedeva alla donna di allontanarsi ma questa insisteva. Al rifiuto dell’uomo, la donna si avvicinava e gli sfilava una collana, uscendo dall’auto ed allontanandosi. L’uomo ,dopo aver capito cosa fosse accaduto, contattava il 113 della Polizia che si portava sul luogo indicato, ma nel frattempo la donna , salita a bordo di un altro veicolo si dava alla fuga, seguita dall’uomo derubato. A quel punto iniziava un inseguimento lungo la statale e poi in via Leopardi con l’auto della Polizia poco dietro.

Diramata la nota di ricerca altro personale della Polizia in servizio contro i reati predatori, unitamente a personale della Squadra Volante, intercettava il veicolo in via Bruno intimando l’alt al veicolo e bloccando gli occupanti..

A bordo , oltre alla donna fuggita , vi erano un altro uomo ed un’altra donna, tutti di origine sudamericane che però non venivano trovati in possesso della collana rubata. Ciò nonostante i tre venivano denunciati in concorso per furto con strappo e raggiunto da provvedimento finalizzato al divieto di ritorno dal comune di Senigallia per anni tre.

CONTROLLI IN MATERIA DI STUPEFACENTI.- Altra importante attività è stata svolta in materia di stupefacenti; un giovane dell’entroterra anconetano di circa 25 anni è stata fermato in prossimità di un parcheggio in strada della Bruciata nel mentre si accingeva a consumare sostanza stupefacente. Gli agenti intervenivano appena in tempo per fermarlo e recuperare la sostanza risultata essere cocaina. A bordo del veicolo venivano inoltre trovati dei coltelli. Il giovane dunque veniva segnalato quale assuntore, la droga sequestrata, la patente di guida ritirata e denunciato per porto illegale di armi.

Nel corso di un altro controllo gli agenti fermavano un giovane 30 enne di origine siciliane ma da tempo presente a Senigallia, trovato alla guida di un veicolo. Dagli accertamenti emergeva che il giovane aveva avuto ritirato la patente di guida per questione legate agli stupefacenti. Inoltre il giovane veniva trovato in possesso di un piccolo quantitativo di sostanza del tipo eroina.

Pertanto i poliziotti provvedevano ad elevare la sanzione pari a circa 200 euro, a sequestrare il veicolo, a segnalare il giovane quale assuntore, sequestrando lo stupefacente. Di seguito a tale violazione, la patente verrà revocata.

CONTROLLI STRADALI.- Nel corso dei posti di controlli effettuati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia, unitamente al personale della Polizia Stradale, procedevano a fermare e controllare due ciclomotori con alla guida dei giovani. In entrambi i casi i veicoli risultavano sprovvisti di copertura assicurativa. Pertanto i poliziotti procedevano ad elevare le previste sanzioni pari ad oltre 700 euro ciascuno nonché al sequestro dei veicoli