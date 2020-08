Sinistro nel porto di S. Benedetto: affonda piccola barca

Piccolo sinistro nelle acque del piccolo scalo portale di San Benedetto del Tronto.

Una piccola imbarcazione adibita a pescaturismo, pesca sportiva e gite in mare è parzialmente affondata ieri pomeriggio al porto di sanbenedettese (Ascoli PIceno). Ignote al momento le cause dell’affondamento dell’ “S.B. 580 William il grande” in cui non sono rimaste coinvolte persone. Intorno alle 17 il natante, ormeggiato alla banchina Malfizia, è stato visto imbarcare acqua senza apparente motivo. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera che ha messo in sicurezza l’area e sta cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e i vigili ai quali è affidato il recupero dell’imbarcazione.