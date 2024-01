SiVinceTutto: quanto si può vincere?

La prima estrazione del SiVinceTutto risale al 27 aprile 2011. Da allora, ogni mercoledì alle 20:00 i giocatori appassionati hanno la possibilità di vincere uno dei premi messi in palio da questa nuova lotteria.

A differenza di altri giochi, SiVinceTutto ha l’obiettivo di accontentare chiunque, facendo in modo che nessuno se ne torni a casa a mani vuote. Ciò è possibile perché oltre alla sestina vincente, una vincita è garantita anche indovinando appena 2 numeri!

Per tentare la fortuna, basta scegliere i propri numeri presso una ricevitoria fisica o giocare online a SiVinceTutto tramite piattaforme autorizzate come Sisal.it. In questo modo, ci si diverte rimanendo comodamente a casa.

Quali sono i premi in palio al SiVinceTutto?

Come succede anche per altre lotterie, anche in questo caso non esiste un valore fisso del jackpot in palio. Il gioco prevede 5 categorie di vincita ad ogni concorso, costituite dalla combinazione di 6 numeri che dà diritto al premio più alto, e anche dalle vincite che si ottengono indovinando 5, 4, 3 o 2 numeri tra quelli estratti. In questo modo, i giocatori hanno una maggiore possibilità di aggiudicarsi almeno un premio.

L’ammontare complessivo del montepremi cambia in base al totale delle giocate effettuate dai partecipanti a ogni estrazione della lotteria: ciò vuol dire che a ogni concorso ci sarà un valore dei premi diverso.

SiVinceTutto, ecco le probabilità di vincita

L’aspetto interessante del SiVinceTutto, che lo fa contraddistinguere rispetto agli altri giochi, è che offre la possibilità di aumentare le probabilità di vincita dei partecipanti. Se da un lato per aggiudicarsi il jackpot è necessario centrare la combinazione di 6 numeri estratti, dall’altro lato i giocatori possono comporre la propria combinazione scegliendo 12 numeri compresi tra 1 e 90. In questo modo, i numeri da mettere in gioco al SiVinceTutto raddoppiano.

Inoltre, chi non indovina l’intera sestina che dà diritto al jackpot, può sempre contare sulle altre categorie di vincita. E se nessuno centra il jackpot, i vincitori delle altre categorie (5, 4, 3 e 2) si dividono il valore totale del montepremi.

Nello specifico, la probabilità di vincere i 6 numeri estratti è di 1 su 673.825, mentre la probabilità di vincere nella categoria 5 corrisponde a 1 su 10.079. Allo stesso modo, per la categoria 4 c’è una probabilità di vincita di 1 su 419, per la categoria 3 di 1 su 37 e infine per la categoria 2 la probabilità è di 1 su 7. In ogni caso, è sempre possibile controllare se si ha vinto attraverso un portale autorizzato come Sisal.it, sia tramite il computer sia da mobile.