Solidarietà, doni per i bimbi all’Ospedale Torrette di Ancona

Una fantastica giornata di volontariato solidale si è svolta ieri all’Ospedale Torrette di Ancona dove sono stati portati doni per l’Associazione “Un Battito di Ali” che si occupa dei bambini ricoverati nel reparto di Cardiochirurgia Pediatrica e Congenita diretta dal Dott. Pozzi.

Oltre ai tanti giocattoli, all’insegna di “un Natale di Luce per i cuori birichini” i tanti volontari e persone che si sono unite hanno illuminato il piazzale disegnando con le torce luminose figure che i bimbi hanno potuto osservare in sicurezza da dietro le vetrate del reparto. Una delegazione composta da un rappresentante per ogni associazione presente, accompagnata da Babbo Natale, è salita al reparto rimanendo, per ovvi motivi, nella sala giochi.

Oltre alla scrivente OSP GRS STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE (associazione internazionale sorta in Polonia a supporto dei bimbi ospedalizzati, operante in Ancona e diretta da Katarzyna Przygrodzka) che ha organizzato l’iniziativa benefica, si sono unite le seguenti associazioni che ringraziamo a nome nostro, dei bimbi ricoverati, delle loro famiglie e dell’Associazione un battito di ali:

Associazione Nazionale Carabinieri – 83° nucleo operativo di Protezione Civile

Val. Co. Marche (Protezione Civile)

City Angels di Ancona

Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona

Le Fate del Cuore

ICMA Vita e Famiglia