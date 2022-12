Galleria Papini, mostra d’arte ad Ancona: artista Walter Paoletti

Come già da 12 anni, anche in questo 2022, l’ Associazione Culturale Galleria Papini propone l’iniziativa “Just a present”, una mostra che presenta un artista che si è particolarmente distinto, e dà in omaggio un’opera d’arte a chi si iscriverà come socio per l’anno 2023.

E’ con grande piacere che quest’anno, nell’ambito di questa iniziativa, ha aderito l’artista WALTER PAOLETTI con la mostra d’arte “IO E LA LUNA ” e con grande generosità ha messo a disposizione alcune sue opere. La mostra è stata inaugurata domenica 4 dicembre ed ha avuto un grande successo di visitatori ed apprezzamenti per le opere esposte.

Con questo evento la Galleria Papini invita tutti coloro che vorranno iscriversi come soci sostenitori della Associazione Culturale Galleria Papini per l’anno 2023, a venire a scegliere e ritirare l’opera di WALTER PAOLETTI che verrà data loro in omaggio.

__________________________

Mostra d’arte “IO E LA LUNA”

Artista WALTER PAOLETTI

dal 4 al 29 dicembre 2022

Inizio mostra: domenica 4 dicembre 2022

orario mostra: dal giovedì alla domenica 17.30 – 19.30

(aperto l’8, 27,28,29 e chiuso il 24, 25, 26 dicembre)

————————————————————

Associazione Culturale Galleria Papini

Via Bernabei 39, 60121 Ancona

www.galleriapapini.it