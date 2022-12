Più Vicini: tre interessanti appuntamenti nei Musei della città di Ascoli Piceno

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Provinciale, Bim Tronto e Coop Alleanza 3.0 è nata una interessante iniziativa specifica compresa all’interno del progetto “Camminata dei musei”.

Grazie al sostegno ottenuto da soci e consumatori, attraverso l’iniziativa solidale “Più vicini”, sono stati programmati 3 appuntamenti presso alcuni musei della città di Ascoli Piceno.

Nelle scorse settimane più di 70 persone hanno potuto visitare gratuitamente il Museo dell’arte della ceramica e la Pinacoteca cittadina di Piazza Arringo, sabato 17 dicembre, invece, sarà la volta del Forte Malatesta al cui interno c’è anche il Museo dell’alto medioevo.

L’iniziativa solidale “Più vicini” rientra nell’ambito delle azioni previste dal Piano di Sostenibilità di Coop Alleanza 3.0, un insieme di impegni per il prossimo triennio in linea con i 17 Global Goal previsti dall’Agenda Onu 2030, attraverso cui la Cooperativa coltiva e pratica l’idea di sviluppo armonico, guardando così al futuro, ovvero prestando la massima attenzione ai temi della difesa dell’ambiente, della solidarietà, della cultura e degli stili di vita sostenibili, generando valore per il territorio e le comunità.

Il progetto “Camminata dei musei”, a cura di U.S. Acli provinciale, è giunto all’ottava edizione, favorisce la conoscenza e la valorizzazione di strutture museali del territorio, e sarà riproposto anche nel 2023.

Per conoscere le date dei prossimi appuntamenti si può visitare il sito www.cooperativemarche.it .