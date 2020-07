Spaccia droga in casa, denunciato 57 enne a San Benedetto

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi burrascosi nel mondo degli stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella sua abitazione di San Benedetto del Tronto anche grazie al fiuto di Ila, il pastore tedesco antidroga condotto da una vigilessa del Comune di Ascoli Piceno.

I movimenti del malvivente, un italiano nato all’estero e residente nella Riviera delle Palme, erano da tempo monitorati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno e della squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di San Benedetto del Tronto, che hanno proceduto insieme per mettere a fattor comune tutte le informazioni utili a neutralizzare i loschi traffici dell’uomo, con quell’andirivieni da casa sua di individui per nulla rassicuranti.

I poliziotti alcuni giorni fa sono passati all’azione e, con il supporto di Ila, hanno proceduto al controllo dell’uomo, perquisendogli pure l’abitazione. E hanno fatto bingo, tant’è che nel cassetto di un comodino della camera da letto sono spuntati fuori due involucri in cellophane contenenti della polvere, nonché un bilancino di precisione, altro materiale per confezionare dosi e 110 euro. Si trattava di eroina, oltre 8 grammi, pronta a essere immessa sul mercato.

Lui è stato arrestato dalla Polizia di Stato, che gli ha sequestrato i soldi che aveva con sé, la droga e il kit necessario per preparare e vendere le dosi. Al termine dell’operazione tutti, compreso Ila, la poliziotta a quattro zampe, erano soddisfatti per avere interrotto un canale per rifornirsi di droga attivo sulla costa, ove in questi giorni il Commissariato di San Benedetto del Tronto sta lavorando anche insieme agli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine. Quelle pattuglie, giunte la scorsa settimana dall’Umbria per intensificare il controllo del territorio sulla Riviera delle Palme, ove d’estate le presenze si moltiplicano, negli ultimi giorni hanno fermato 110 veicoli e identificato oltre 200 persone.