Teatro Sperimentale di Ancona, stasera concerto della violoncellista anconetana Chiara Burattini

Giovedì 16 dicembre alle 21 il Teatro Sperimentale di Ancona ospiterà un evento musicale unico e veramente speciale per la città di Ancona. La violoncellista anconetana Chiara Burattini si esibirà accompagnata dalla neonata Orchestra “Lino Liviabella” diretta dal M°

Matteo Torresetti, eseguendo tra le varie opere, in prima assoluta, un brano per violoncello e orchestra del compositore Luca Moscardi, anch’egli anconetano.

Chiara Burattini si è perfezionata con i più grandi nomi del panorama violoncellistico internazionale, distinguendosi in numerosi concorsi e attualmente svolge un’intensa attività concertistica. Dopo aver calcato i più prestigiosi palchi in Italia, Germania, Francia, Regno

Unito, Spagna, Austria, Slovenia e Palestina, torna ad esibirsi da solista nella sua città dopo aver interpretato il concerto di F. Gulda con l’Orchestra dei fiati di Ancona al Teatro delle Muse in occasione del Concerto di Capodanno del 2020.

Luca Moscardi è un eclettico compositore anconetano, diplomato al Conservatorio di Pesaro e dedito tanto all’attività di composizione di musiche originali quanto a quella di rielaborazione e arrangiamento di brani preesistenti, dalle opere classiche alle canzoni dei nostri giorni.

L’Orchestra “Lino Liviabella” è guidata dal M° Matteo Torresetti, diplomato in viola e violino, oltre che in direzione d’orchestra alla scuola del M° Donato Renzetti, presso l’Accademia di alto perfezionamento musicale di Saluzzo (TO).

Dedicata al grande compositore maceratese Lino Liviabella, e formata in prevalenza da giovani eccellenze marchigiane, l’orchestra nasce nell’ambito della Scuola Civica “Stefano Scodanibbio” di Macerata. La sua missione è quella di creare un centro artistico e musicale

di alto livello e una possibile meta per nuove generazioni di musicisti, nonché di proporre una riscoperta della musica classica sia per i giovani, sia per tutti coloro che si trovano in difficili condizioni di vita, affinché possano beneficiare della sua funzione risanatrice e

catartica, da sempre riconosciuta in tutte le civiltà come fondamentale per il benessere psicologico e spirituale della persona.

Il programma prevede in prima esecuzione assoluta l’Adagio doloroso Op.31 per violoncello e orchestra d’archi, composto ad Ancona da Luca Moscardi lo scorso anno, durante la prima chiusura per la pandemia. Una struggente melodia affidata al violoncello fluttua sulle distese armoniche degli archi, creando una suggestiva immagine fuori dal tempo. Il violoncello e l’orchestra si cimenteranno poi nell’esecuzione del brano virtuosistico “Une Larme” di Gioachino Rossini, in cui lo strumento solista vestirà i panni di un soprano intento ad incantare la platea tra melodie appassionate ed acrobatiche colorature.

L’Orchestra “Lino Liviabella” proporrà inoltre al pubblico l’ascolto della brillante Sinfonia per archi n.10, composta dal genio tedesco Felix Mendelssohn quando aveva soltanto quattordici anni, e della Serenata di Antonin Dvorak, tra le più belle e celebri pagine composte per ensemble d’archi.

Biglietti: Euro 12 (intero), Euro 6 (ridotto).

Info e prenotazioni: 071/52525, email: [email protected]

Per partecipare alla serata è richiesto il Green Pass rafforzato (certificazione di vaccinazione o di guarigione dal CoViD-19)