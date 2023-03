Torres-Ancona, Colavitto: Cercato di preparare al meglio la partita

Mister Colavitto prima della rifinitura ha parlato con la stampa. Queste le sue parole prima di Torres-Ancona.

“Le sconfitte sono sempre pesanti da digerire. Ne abbiamo subite due molto diverse, che fanno male, che ci ha dato dispiacere. Con il Cesena i ragazzi ci hanno messo tanto in campo, è stato un peccato non gioire di fronte a quella cornice di pubblico. Le batoste ti fanno riflettere, le analisi dei 95 minuti vanno fatte in maniera coscienziosa: io ho messo il dito più sugli aspetti positivi della partita con i romagnoli che su quelli negativi. Devo dire la verità: sono stati pochi”.

VERSO SASSARI

“Abbiamo cercato di preparare al meglio questa partita con la Torres, una trasferta lunga. Tutta la preparazione in quattro giorni, il post partita di martedì, in realtà tre giorni di allenamento reali per chi ha giocato lunedì sera. Ci sono due squalifiche importanti, ma rientra Prezioso. Qualche cambiamento tattico ci può stare, stiamo valutando. I ragazzi sono pronti a variare qualcosa, valutiamo tutte le possibili opzioni per domenica”.

COLAVITTO SU SPAGNOLI

“Il momento negativo l’abbiamo messo alle spalle, Alberto già contro il Cesena ha dimostrato di essere tornato lo Spagnoli che abbiamo apprezzato nel girone di andata, mi auguro che ci dia una mano da qui in avanti.

COLAVITTO SULLA TORRES

“Se si leggono i giornali sardi dipingono questa partita come quella della vita, come è giusto che sia. E’ vero che stiamo attraversando un periodo così, ma è vero anche che ci sono squadre che si devono salvare. Tra queste la Torres, noi dobbiamo onorare la classifica e cercare di posizionarci nella maniera migliore possibile in chiave playoff. L’Ancona ha un’identità ben precisa e indipendentemente da situazioni altrui sappiamo in campo cosa dobbiamo fare. Servirà quello spirito rivisto contro il Cesena che mi ha fatto enormemente piacere».

PRECEDENTI E STATISTICHE

In Sardegna si contano 13 precedenti tra le due squadre: 4 successi rossoblu (ultimo 2-0 nella serie C 1969/70), 7 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C 1970/71) e 2 vittorie ospiti (ultima 2-0 nella serie C 1972/73, grazie alle reti di Caccia e Bussolari). Torres squadra del girone B che nelle riprese perde più punti rispetto al 45’: -7, come il San Donato. Torres a secco di gol oramai da 442’: ultimo firmato Gianola al 8’ del derby sardo perduto 1-3 ad Olbia in data 26 febbraio scorso. Sassaresi reduci da 1 punto nelle ultime 5 giornate, con ultimo successo risalente al 19 febbraio scorso, 1-0 sull’Alessandria al “Sanna”. Ancona a +14 su Fermana e Recanatese, ad oggi prime delle escluse dai playoff. I biancorossi si qualificherebbero da stasera aritmeticamente alla post-season (a prescindere dalla posizione in griglia) se il vantaggio restasse tale, o calasse anche a +13. In caso di 12 punti di differenza, scontri diretti in parità contro la Fermana (reciproco successo in casa per 2-1), da giocare il ritorno contro la Recanatese, battuta 4-0 al “Del Conero” all’andata.