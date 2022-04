Treia, eletto il nuovo direttivo della Proloco

Eletto il nuovo direttivo della Pro Loco Treia con la conferma del presidente Francesco Pucciarelli (in foto con la cantante Fiordaliso) che si guadagna a tutti gli effetti il titolo di “Presidente di Ferro” dal momento che andrà a ricoprire questo ruolo per il sesto mandato consecutivo, raggiungendo quota 18 anni di presidenza!

La prima attività proposta dalla Pro Loco di Treia sarà l’ormai tradizionale e immancabile Magnalonga del Primo maggio. Non solo. Quest’anno per la prima volta dopo il Covid tornerà anche la Sagra del calcione, riconosciuto Prodotto Tipico Regionale e l’estate tornerà a ospitare anche Fermento, il festival delle birre artigianali nel cuore del borgo, nato nel 2015. Da parte dell’Amministrazione comunale un grazie per il costante impegno e i migliori auguri di buon lavoro!

Il nuovo direttivo: Presidente: Pucciarelli Francesco; vice Presidente: Baloriani Pacifico; Tesoriere: Piermattei Leonardo; Segretario: Fogante Camilla; CONSIGLIERI: Balloriani Diletta, D’Amato Manuel, Giganti Carlotta, Giganti Emanuele, Lambertucci Cristiano, Liberti Alessia, Melchiori Alessandro, Patassini Umberto, Ricotta Mauro, Soldini Gabriele, Tomassoni Matteo.

REVISORI: Biraghi Davide, Cotica Andrea, Santalucia Luigi. PROBIVIRI: Domizi Marina, Fabiani Elisabetta, Volponi Claudia.

