Trofeo Poly Club – Memorial Silvio Benignetti a Piane di Rapagnano

L’Abitacolo Sport Club si appresta a riproporre la competizione di ciclocross divenuta una classica invernale e tradizionalmente collocata nel mese di dicembre.

A Piane di Rapagnano, preparativi oramai agli sgoccioli ed emozioni garantite nel fango domenica 12 dicembre per il Trofeo Poly Club in memoria di Silvio Benignetti i cui sforzi sono diretti all’ottima riuscita di una manifestazione che costituisce uno dei punti di forza del sodalizio Abitacolo Sport Club presieduto da Rosauro Paoloni.

In contrada Castelletta è collocato il tracciato a forma di anfiteatro misto sterrato ed asfalto per uno sviluppo complessivo di 2300 metri. Confermata la logistica con il ritrovo, le operazioni di verifica iscrizioni e le procedure anti Covid-19 presso il Circolo Magnum.

Ed è certo che non solo dalle Marche ma anche da Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna gli specialisti del ciclocross, sia in ambito giovanile che amatoriale per un totale di 170 iscritti, non deluderanno le aspettative.

Un appuntamento sponsorizzato dai marchi Abitacolo Interni, Begal, Frollà, TSM Italy, Gordon, TM stampaggio materie plastiche, KeraKoll, Rosauro Carlacchiani, Papa Nicola, TEC Impianti, Generali Assicurazioni, Calzaturificio La Trento e Flub, oltre ai partner Valmisa Packaging, Idromarche, Ultraneon, Alè e Fertesino che fanno capo all’Adriatico Cross Tour cui la gara di Piane di Rapagnano è valevole come sesta delle nove prove attualmente previste (rispetto alle undici originali con i recenti annullamenti di Terni e Castel di Lama).

Per raggiungere il campo gara di Piane di Rapagnano, si esce al casello di Porto Sant’Elpidio dell’A14, alla prima rotatoria si gira a destra e alla seconda a sinistra, a quel punto si prosegue dritto in direzione Servigliano per circa 15 chilometri fino ad incontrarlo sulla strada provinciale.

PROGRAMMA DOMENICA 12 DICEMBRE

Ritrovo e verifica licenze ore 7:30 presso il Circolo Magnum a Piane di Rapagnano.

Prima partenza alle 9:30 (durata 40 minuti) per juniores uomini, master junior, master 4-5-6-7 over, donne juniores, open e master.

Seconda partenza alle 10:30 (durata 60 minuti) per under 23, élite, élite sport, master 1-2-3.

Terza partenza alle 12:00 (durata 30 minuti) per esordienti e allievi uomini e donne, a seguire terza partenza bis intorno alle 12:10 (durata 20 minuti) per G6 uomini e donne. In parallelo, svolgimento dell’evento promozionale Gioco Ciclismo per giovanissimi non tesserati.