“Una città in movimento”: riprese le camminate del mercoledì sera ad Ascoli

Ascoli Piceno – “Una città in movimento”, il progetto di prevenzione della salute di cittadini di ogni età, ha ripreso le camminate serali del mercoledì ad Ascoli.(si parte dalle 21 da Piazza Immacolata).

L’iniziativa, di carattere gratuito, è organizzata da Unione Sportiva Acli Marche Aps e consiste in una camminata settimanale della durata di un’ora circa, finalizzata a combattere la sedentarietà e l’inattività fisica.

Il percorso è pianeggiante, di circa 5 chilometri ed è adatto a tutti, non occorre essere particolarmente allenati per poter aderire al progetto.

Si consiglia di portare una bottiglietta d’acqua, una torcia, di indossare abbigliamento e calzature comodi.

“Una città in movimento” va avanti ininterrottamente dal 2015, rappresenta un appuntamento costante per chi vuole tenersi in forma e rispondere alle sollecitazioni di adottare stili di vita attivi.

Il regolare esercizio fisico, anche sotto forma di camminata, aiuta a prevenire l’obesità, le patologie cardiovascolari, alcuni tumori come quelli del colon e della mammella, l’ipertensione arteriosa, la comparsa del diabete e nei diabetici le complicanze del diabete.

Nel corso del 2022 sono state 37 le camminate realizzate che hanno fatto registrare ben 464 presenze da 62 persone di ogni età.

Per ulteriori informazioni sul progetto ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.