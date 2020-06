Camerino Music Festival, nuova direzione artistica targata Correnti, Massimi e Rosati. L’assessore Sartori: “Tre eccellenze musicali del territorio per il rilancio culturale”.

Una nuova direzione artistica per il Camerino Festival che torna in mano al Comune di Camerino, ritrovando il suo nome originario, con uno spirito fortemente legato al territorio. A capo del festival ci saranno il maestro Vincenzo Correnti, Daniele Massimi e il professor Francesco Rosati.

La manifestazione, che è stata confermata, nel rispetto di tutte le normative Covid19, si svolgerà dal 22 al 29 agosto con un programma rivisto rispetto a quello originario, senza prescindere da un’offerta musicale di qualità e richiamo a livello internazionale. “Ringrazio fin da ora i tre direttori artistici – spiega l’assessore alla cultura Giovanna Sartori – per aver accettato questo ruolo. Sono tre personalità che rappresentano la sintesi e l’eccellenza del nostro territorio in termini musicali. Pur dedicandosi e impegnandosi in progetti che vanno ben oltre i confini regionali e nazionali sono sempre rimasti legati a questa terra e a Camerino, per cui la volontà è stata quella di unirsi cercando di comporre un unico spartito, per utilizzare una metafora musicale”. Vincenzo Correnti, musicista capace di muoversi a suo agio sia nel settore classico che leggero, è il direttore dell’istituto musicale Nelio Biondi e direttore artistico dell’Associazione Adesso Musica. È autore di pregevoli trascrizioni, revisioni , arrangiamenti e composizioni originali per orchestra di fiati (Diverse Bande e Orchestre di fiati, tra cui la Banda Nazionale dell’Esercito e la Banda Musicale della Marina Militare Italiana. Dal 1982 (anno della ricostituzione) è direttore stabile della Banda musicale “Città di Camerino” con cui tiene concerti in Italia e all’estero. Daniele Massimi è presidente dell’Associazione MusicamdoJazz. In questi anni l’attività si è concentrata nella organizzazione di eventi di rilevante importanza nel mondo jazz, in un continuo crescendo, che hanno permesso la valorizzazione di giovani straordinari talenti e la conoscenza di affermati maestri a livello internazionale. Tra i suoi eventi: il Premio Internazionale Massimo Urbani, Musicamdo Jazz Festival, Il Jazz per le terre del sisma.

Francesco Rosati è il presidente dell’associazione Gioventù musicale d’Italia nella sede di Camerino. Ha curato la stagione concertistica della GMI a partire dal 1983 fino all’attuale 50^ rassegna (in totale 34 edizioni), organizzato concerti per le scuole e il Camerino Festival dalla sua nascita, nel 1987, fino al 2014. “Questo festival è un progetto a cui tengo moltissimo – conclude l’assessore Sartori – lo ritengo una tra le migliori iniziative per il rilancio culturale della nostra Città e del nostro territorio”.