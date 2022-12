Videx Yuasa Grottazzolina, a Bergamo non si passa

Il match del Pala Intred si esaurisce in tre set. La Agnelli Tipiesse supera il turno di Coppa Italia. Ci si aspettava una sfida ardua e la realtà, ahinoi, ha rispettato pienamente le attese. Il percorso della Videx Yuasa Grottazzolina si infrange in terra bergamasca dopo appena un’ora di gioco.

Ai tanti chilometri percorsi in questi giorni si è aggiunto anche il forfait di Bonacic, sostituito da Ferrini, a complicare ulteriormente i piani di coach Ortenzi. La qualità e la verve della Agnelli Tipiesse ha fatto il resto in una serata dove l’unica nota lieta porta il nome di Mattia Leli. Lo schiacciatore classe 2004, prodotto del settore giovanile grottese, battezza il proprio esordio in serie A con un ace rimediato nel finale di secondo set.

Coach Graziosi schiera Jovanovic-Padura Diaz in diagonale, Held e Cominetti in banda, Copelli e Cargioli al centro e Toscani libero. Grottazzolina risponde con Marchiani-Breuning, Vecchi e Bonacic laterali, Cubito e Bartolucci al centro con Romiti a gestire le operazioni di seconda linea.

Partenza sprint dei padroni di casa: apre la pipe di capitan Cominetti e chiude Cargioli a muro su Ferrini (3-0). Più contratta la Videx Yuasa che rincorre due volte con Breuning: parallela vincente e successivo mani out intervallati dal muro di Copelli su Vecchi (9-5). Si accende Padura Diaz che neutralizza in parallela la difesa di Romiti mentre non è altrettanto buona la stoccata di Breuning. Il martello danese spara out dalla seconda linea anticipando l’ace di Jovanovic che costringe coach Ortenzi al time out (12-6). Il muro degli orobici è insuperabile: Ferrini deve nuovamente arrendersi, stavolta a Padura Diaz (15-6). Grottazzolina non regge il ritmo dei locali: Copelli, lasciato muro a zero, va a segno in primo tempo e sorprende Vecchi a muro mentre Cominetti colpisce dai nove metri (21-12). Jovanovic torna ad armare con successo il braccio di Padura Diaz e Vecchi spara out la battuta che consegna a Bergamo nove palle set. Chiude Held con il diagonale del 25-16.

C’è più equilibrio in avvio di secondo set ma è sempre Bergamo a comandare il gioco grazie agli attaccanti di posto quattro: Cominetti blocca Breuning a muro, Held va a segno in pipe (5-4). E’ il turno al servizio del capitano a produrre un poderoso break di 5-0: tre ace conditi dalla stoccata di Copelli e dal muro vincente di Held su Breuning (11-5). L’affondo annichilisce i marchigiani. Due muri consecutivi, targati Breuning-Vecchi, fermano Padura Diaz ma Copelli restituisce con gli interessi prima con un blocco vincente sull’opposto di Grottazzolina poi con una palla spinta che vale il 17-11. Cominetti dà manforte a Held in posto quattro ma l’invasione dello stesso capitano bergamasco e l’errore diretto di Padura Diaz materializzano il primo time out della sfida sponda Bergamo (22-19). Allarme presto rientrato: Ferrini mette out dai nove metri, quattro jolly in favore dei ragazzi di coach Graziosi (24-20). Squillo di Leli che trasforma in ace il primo pallone giocato in serie A ma il mani out di Copelli archivia anche il secondo parziale (25-22).

Nel terzo set arriva la reazione di Grottazzolina che sfrutta il turno al servizio di Breuning e mette il muso avanti grazie anche al muro vincente di Cubito su Held (3-4). Il centrale grottese si ripete poco dopo su Copelli ma il fendente di Padura Diaz sull’inedita regia di Cominetti riporta i padroni di casa avanti di un break (8-6). Gli orobici tornano a far male per vie centrali: Copelli prima e Cargioli poi anticipano l’invasione di Cubito a rete (13-9). Breuning prova a scuotere i suoi con una bordata da seconda linea, lo imita Held con due pipe consecutive (17-12). La banda di Ortenzi continua ad inseguire ma il divario cresce inesorabilmente. Doppio muro di Copelli su Focosi e Vecchi, ace di Cominetti per un impietoso +10 (23-13). Il mani out del neo-entrato Baldi consente a Bergamo di superare il turno (25-15).

Si chiude così il 2022 della Videx Yuasa. Il cammino di Vecchi e compagni riprenderà domenica 8 gennaio 2023 quando al PalaGrotta arriverà la capolista Vibo Valentia per il secondo turno di ritorno della regular season.

IL TABELLINO

AGNELLI TIPIESSE BERGAMO – VIDEX YUASA GROTTAZZOLINA 3 – 0

Agnelli Tipiesse Bergamo: Copelli 13, Held 13, Catone, Lavorato ne, Cargioli 3, Cominetti 16, Toscani (L1), Pahor, Baldi 1, Mazzon ne, Cioffi ne, Padura Diaz 11, De Luca ne, Jovanovic 3. All. Graziosi;

Videx Yuasa Grottazzolina: Giorgini (L2) ne, Cubito 1, Vecchi 7, Focosi 1, Pison ne, Bartolucci 2, Breuning 12, Ferrini 7, Bonacic, Marchiani, Leli 1, Romiti R. (L1). All. Ortenzi;

PARZIALI: 25 – 16 (20’); 25 – 22 (26’); 25 – 15 (23’);

ARBITRI: Nava – Selmi

NOTE: Bergamo: 16 errori in battuta, 6 ace, 15 muri vincenti, 71% in ricezione (42% perf), 57% in attacco. Grottazzolina: 10 errori in battuta, 2 ace, 4 muri vincenti, 47% in ricezione (30% perf), 34% in attacco.