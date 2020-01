Violenta lite tra i vicini, 32 enne denunciato ad Ancona

Prosegue l’attività straordinaria di controllo del territorio della Polizia di Stato, fortemente voluta dal Questore Claudio Cracovia.

Nel corso della predetta attività, ieri sera, verso le ore 22.00, gli agenti delle Volanti hanno effettuato un intervento nel quartiere di Brecce Bianche ove veniva identificato un anconetano di 32 anni, poi denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento.

L’intervento era stato richiesto, al 113, da una signora abitante nello stesso condominio, la quale in modo concitato richiedeva l’invio di una pattuglia in quanto il vicino di casa la stava minacciando dopo aver tentato di sfondare la porta del suo appartamento “Correte, venite subito, mi stanno sfondando la porta” era il tenore della richiesta fatta al numero di pronto intervento della Polizia di Stato.

Giunti prontamente sul posto, gli agenti fermavano subito l’uomo che, ancora in evidente stato di agitazione, stava ancora inveendo contro la condomina accusandola di non badare ai rumori, a suo dire molesti, provenienti dal suo appartamento a causa dei giochi dei figli.

Nell’occasione constatavano che la porta d’ingresso della signora era visibilmente danneggiata in quanto l’uomo l’aveva presa a spallate e calci; una volta entrato in casa, l’uomo aggrediva verbalmente la vicina accusandola di non rispettare il regolamento condominiale.

Per tale motivo l’anconetano veniva accompagnato in Questura e denunciato per violazione di domicilio e danneggiamento.