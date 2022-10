Visite al veliero Amerigo Vespucci al porto di Ancona

Ancona – Il veliero Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, arriverà domattina nel porto di Ancona dove sarà ormeggiato alla banchina San Francesco domani e giovedì 13 ottobre. Secondo le informazioni della Marina Militare, le visite per la popolazione saranno possibili domani (12 ottobre) dalle 14 alle 23, con ingresso gratuito e senza prenotazione. Nelle mattinate di domani e di giovedì le visite saranno riservate alle scolaresche.

Giovedì pomeriggio, alle 17.30, alla banchina San Francesco ci sarà il saluto alla nave più bella del mondo da parte della Fanfara dell’Accademia militare di Livorno. Il Vespucci partirà alle 18 dallo scalo dorico.

“La presenza del Vespucci al Porto antico rappresenta il forte legame fra il porto, la sua comunità e la città di Ancona – dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -.

Dopo le visite del 2016 e del 2019, l’arrivo della nave scuola della Marina Militare, che ringraziamo per questa scelta, sarà un’opportunità per poter ammirare il veliero che identifica l’Italia in tutto il mondo”.

INFORMAZIONI

Ingresso al porto di Ancona per le visite all’Amerigo Vespucci – L’accesso al porto di Ancona per la visita alla nave Amerigo Vespucci sarà esclusivamente pedonale. Sarà possibile entrare dai varchi Repubblica, Primiano e dalla portella Santa Maria. Sarà consentito il transito dei veicoli delle persone disabili con esibizione del relativo contrassegno.

Saranno messi a disposizione dei bus navetta per collegare la città con le banchine.