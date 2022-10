HG Cycling Team: prima gara e prima vittoria nel cross per Davide Carucci, Stefano Scotti sul podio alla Lugo-San Marino

La domenica in sella per l’HG Cycling Team è stata contraddistinta da una serie di risultati nelle gare di ciclocross e anche in quelle su strada che stanno volgendo al termine.

A Corridonia si è svolta la prima prova della Fertesino Cup (Trofeo CorridoMnia) che ha portato alla ribalta il più giovane tesserato del gruppo: è il 15enne Davide Carucci ad impreziosire il debutto con la nuova maglia vincendo la sua categoria dei debuttanti, decima piazza tra i gentlemen A per Adolfo Pochi.

Su strada gli impegni erano programmati fuori Marche. Il più importante era la classica in linea Lugo – San Marino messa in archivio con un terzo posto assoluto di Stefano Scotti, un buon piazzamento di Ettore Carlini nel gruppo dei migliori e l’uscita di scena di Ivan Martinelli per problemi meccanici alla bici.

Una nutrita rappresentanza del team ha preso parte sulle strade del teramano al Trofeo Vibrata Bike 2005 che ha visto in evidenza Gianluca Bacchi al sesto posto nella gara dei meno giovani e della seconda serie con la partecipazione a questa gara impreziosita da Wladimiro D’Ascenzo con la maglia di campione europeo in carica granfondo e dei compagni di squadra Alessandro Piergentili, Moreno Rapari, Denian Luku, Stefano Ficcadenti e Imerio Concetti.