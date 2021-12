Volley, A3M: Boxing Day con big match per una Videx in ripresa

L’anno solare è ormai agli sgoccioli e con sé il girone di andata di una Videx in ripresa che ha prontamente reagito allo scivolone interno contro Prata conquistando a Savigliano tre punti fondamentali per il morale e la classifica, complice il rientro di un Nielsen che sta calandosi con sempre maggior successo nei meccanismi di squadra.

Una sfida che arriva al momento giusto, un altro step necessario per valutare i progressi del gruppo e tracciare un primo bilancio della stagione. Pineto viaggia a vele spiegate e con una sola sconfitta in dodici partite sta legittimando a pieno titolo la leardership del girone bianco: va da sé che l’avversario di domenica sarà il più forte che il PalaGrotta abbia mai ospitato in questa prima parte di campionato. A metterci lo zampino un calendario che proprio come la passata stagione, ironia della sorte, ha riservato alle due compagini l’onore di chiudere, una di fronte all’altra, il girone di andata nella tana dei marchigiani e la regular season in terra abruzzese. La speranza, sponda Videx, è quella di sovvertire il bilancio della passata stagione dove proprio Pineto fu l’unica formazione capace di superare sia all’andata che al ritorno la banda di coach Massimiliano Ortenzi.

“Sarà una partita importante, che ci permetterà di capire a che livello siamo – ha dichiarato il regista Manuele Marchiani -. Dovremo affrontarla di petto pur con la consapevolezza che siamo solo al termine del girone di andata e che i momenti veramente importanti arriveranno più avanti. Pineto ha perso fino ad oggi soltanto una partita e questo rende pienamente l’idea di quanto sarà probante l’impegno di domenica perciò bisognerà essere aggressivi e lucidi allo stesso tempo.”

L’appuntamento è per domenica 26 dicembre alle ore 18 su legavolley.tv e su Studio 7 TV HD (canale 611 del DTT Marche), l’ultimo prima di tuffarci in un 2022 che vedrà Vecchi e compagni nuovamente di scena al PalaGrotta il prossimo 2 gennaio, sempre alle 18, per l’esordio negli ottavi di finale della Coppa Italia di A3.