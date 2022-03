Volley, domani la Lube inizia la corsa play off contro Monza

Al via i Play Off Scudetto. I biancorossi della Lube mettono da parte una Regular Season in versione corsa a ostacoli, ma comunque chiusa sul secondo gradino del podio, e iniziano un campionato nel campionato con l’ambizione di difendere il tricolore vinto negli ultimi due tornei di SuperLega Credem Banca. In programma domenica 27 marzo 2022 (ore 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia) all’Eurosuole Forum Gara 1 dei Quarti di Finale. La Cucine Lube Civitanova ospita la Vero Volley Monza, settima forza della stagione regolare, reduce dalla grandissima impresa europea culminata nella conquista della CEV Cup 2022.

Nella classifica finale di SuperLega i cucinieri si sono classificati alle spalle di Perugia con 57 punti all’attivo, i brianzoli hanno staccato il pass per gli spareggi raggiungendo quota 31.

Le altre partite della prima giornata dei Quarti (serie al meglio delle tre gare):

Trento – Piacenza sabato 26 marzo alle 20.30;

Modena – Milano domenica 27 marzo alle 18 (diretta Rai Sport);

Perugia – Cisterna domenica 27 marzo alle 18;

L’ultima formazione degli avversari

Nel match di mercoledì scorso vinto con il massimo scarto in Francia piegando il Tours, gara di ritorno decisiva per il trionfo in CEV Cup, la formazione di Massimo Eccheli è scesa in campo con Orduna al palleggio per Grozer opposto, Beretta (dal terzo set Grozdanov) e Galassi al centro, Davyskiba e Dzavoronok laterali, Gaggini libero (dal terzo parziale Federici).

Le parole di Ivan Zaytsev (opposto Cucine Lube Civitanova):

“Finalmente ci siamo dopo una stagione complicata e travagliata che ci ha lasciato qualche strascico negativo. La nostra espressione di gioco dev’essere superiore a quella vista finora. La Regular Season va archiviata. I Play Off sono la fase più bella, calda e adrenalinica del torneo, possono darci uno scossone per tirare fuori il meglio individualmente e come gruppo. Ce lo meritiamo noi e lo merita il Club, così come i tifosi biancorossi che ci sostengono. A partire da domenica, contro una rivale di valore come Monza, dovremo sfruttare ogni occasione per alzare il ritmo e alimentare il sogno di un traguardo cruciale!”.

Le parole di Massimo Eccheli (allenatore Vero Volley Monza):

“Sarà certamente più facile giocare con il bel ricordo della vittoria in CEV Cup che non il contrario. Spero che questo, più che far da stimolo, dia consapevolezza e sicurezza al team. L’obiettivo è cercare di continuare il bel percorso visto in campionato ripentendo prestazioni di alto profilo. I precedenti stagionali ci danno perdenti 2-1, ma soprattutto confermano che Civitanova è una squadra fortissima ed esperta. Hanno giocatori abituati a gare del genere. Noi dovremo giocare al massimo, nel vero senso della parola, sperando di approfittare dei loro errori, se ci saranno. Il campo poi dirà chi è più forte”.

Precedenti: 18. I marchigiani hanno vinto 17 sfide, i rivali si sono imposti in 1 sola occasione.

Precedenti nella stagione 2021/22: 3 gare – 2 in Regular Season (2 successi Civitanova), 1 in Semifinale di Del Monte® Supercoppa (1 successo Monza).

Giocatori a caccia di record

In carriera: Ricardo Lucarelli – 1 attacco vincente ai 500 (Cucine Lube Civitanova), Santiago Orduna – 1 gara alle 400 giocate (Vero Volley Monza).

