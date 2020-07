Volley, il programma di questa settimana di preparazione

Parte nel pomeriggio di lunedì la terza settimana di preparazione della Cucine Lube Civitanova: i biancorossi tornano al lavoro dopo la domenica libera concessa dallo staff tecnico guidato da coach Fefè De Giorgi. Juantorena e compagni saranno impegnati dal punto di vista fisico con sedute di pesi e di atletica mentre per quanto riguarda la parte tecnica in previsione quattro sedute all’Eurosuole Forum fino a venerdì. Sabato e domenica in programma, invece, due giorni di completo riposo per i campioni del Mondo.

Sempre di 13 giocatori il gruppo al lavoro a Civitanova Marche: per l’inserimento dell’ultimo tassello mancante, ovvero lo schiacciatore Marlon Yant, arrivato in Italia da Cuba nei giorni scorsi e attualmente in quarantena come da normativa, bisognerà attendere la prossima settimana. A quel punto la rosa a disposizione sarà al completo con tutti e quattordici gli elementi al lavoro all’Eurosuole Forum.

Il programma della settimana dal 27 luglio al 2 agosto

Lunedì: Riposo – Pesi

Martedì: Atletica – Tecnica

Mercoledì: Riposo – Tecnica

Giovedì: Pesi – Tecnica

Venerdì: Atletica – Tecnica

Sabato: Riposo – Riposo

Domenica: Riposo – Riposo