Volley, Lube stasera in Gara 2 per pareggiare la serie della Finale Scudetto

Il fattore Eurosuole Forum per settare il sestetto biancorosso in modalità rimonta. Sotto 1-0 nella serie di Finale Scudetto al meglio delle cinque partite, la Cucine Lube Civitanova tornerà in campo oggi, giovedì 4 maggio (ore 20.30 con diretta Rai Sport, Volleyballworld.tv e Radio Arancia) per il secondo round sotto rete contro l’Itas Trentino. Capitan Luciano De Cecco e compagni potranno contare sul supporto di 4.000 tifosi, ma per avere la meglio sui gialloblù e rimettere in parità la serie, visto l’equilibrio di lunedì scorso nel primo atto alla BLM Group Arena, sarà fondamentale ridurre gli errori nelle fasi topiche e sfruttare le occasioni che si presenteranno nel corso della partita.

Dato il poco tempo a disposizione per recuperare gli acciacchi dopo il primo match, tra gli ospiti potrebbe avere spazio ancora il centrale belga Wout D’Heer, che se l’è cavata bene il 1° maggio quando è entrato al posto del titolare serbo Srecko Lisinac, uscito di scena nel secondo set per un risentimento lombare.

Premio Credem Banca MVP delle Semifinali ad Alex Nikolov

Nei frangenti che precederanno l’inizio del match, lo schiacciatore bulgaro Alex Nikolov sarà premiato in qualità di Credem Banca MVP delle Semifinali Scudetto, un riconoscimento ottenuto grazie agli 87 punti siglati nella serie e al titolo di MVP in Gara 5 tra Cucine Lube Civitanova e Allianz Milano.

Eurosuole Forum sold out e rosso fuoco

Così come nella sfida decisiva delle Semifinali con Milano, giovedì il palazzetto dei campioni d’Italia sarà gremito in ogni ordine di posti. I tifosi rinnovano l’appello a presentarsi con una maglia rossa sugli spalti in ogni settore dell’impianto. L’obiettivo è un colpo d’occhio monocromatico.

Iniziativa solidale: incasso alla Caritas

La proprietà del Gruppo Lube devolverà l’incasso alle Diocesi di Macerata e Fermo per le Caritas di Civitanova, Macerata e Treia.

L’ultima formazione di Trento

Alla BLM Group Arena la formazione di Angelo Lorenzetti è scesa in campo con Sbertoli al palleggio in diagonale con Kaziyski (MVP e top scorer con 22 punti) opposto, Lavia e Michieletto in banda, Lisinac (sostituito da D’Heer nel secondo set) e Podrascanin al centro, Laurenzano libero. Durante il match c’è stato spazio per Dzavoronok e Nelli.

Parla Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

“Peccato per le occasioni sprecate nel primo e nel terzo set di Gara 1, ma guardiamo avanti cercando di migliorarci. Dovremo limare qualcosa dai nove metri. Per noi è importante essere più incisivi al servizio contro una squadra di alto livello come l’Itas, che riceve bene. Lotteremo finché non sarà caduto l’ultimo pallone. Queste gare facilitano la crescita del gruppo, ma ora conta vincere. Ai tifosi dico tutti di rosso sugli spalti e forza Lube!”

Parla Wout D’Heer (Itas Trentino):

“Vincere Gara 1 è stato bello e importante, ma sono sicuro che giovedì ci attenderà un compito ancora più difficile visto che giocheremo in casa della Cucine Lube. Il match arriva molto presto, ad appena tre giorni dalla prima sfida, ma sappiamo che questo sarà un periodo senza pausa sino alla fine. I Play Off sono così!”.

Gli arbitri del match

Ilaria Vagni (PG) e Marco Zavater (RM).

Incrocio numero 92

Nei precedenti 91 incroci i biancorossi hanno vinto 51 sfide e sono usciti sconfitti 40 volte.

Tre precedenti in stagione

1 precedente in Finale Scudetto (1 successo Trento), 2 precedenti in Regular Season (1 successo Civitanova, 1 successo Trento).

Ventidue precedenti nei Play Off Scudetto

1 in Finale Scudetto 2022/23 (1 successo Trento), 5 in Semifinale 2021/22 (3 successi Civitanova, 2 successi Trento), 4 in Semifinale 2020/21 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 4 in Semifinale 2018/19 (3 successi Civitanova, 1 successo Trento), 3 in Finale 2016/17 (3 successi Civitanova), 1 in Finale V-Day 2011/12 (1 successo Civitanova), 4 in Semifinale 2009/10 (3 successi Trento, 1 successo Civitanova).

Ex: Marko Podrascanin alla Lube dal 2008/09 al 2015/16.

Giocatori a caccia di record

Nei Play Off: Alex Nikolov – 11 punti ai 200, Daniele Sottile – 8 punti ai 100, Marlon Yant – 20 punti ai 300, Ivan Zaytsev – 5 ace ai 100, 5 muri vincenti ai 100 (Cucine Lube Civitanova); Matey Kaziyski – 13 punti ai 1400, Daniele Lavia – 7 punti ai 200, Srecko Lisinac – 24 punti ai 300, Gabriele Nelli – 14 punti ai 100 (Itas Trentino).

In carriera: Mattia Bottolo – 26 punti ai 1000, Ivan Zaytsev – 31 punti ai 5500, – 11 attacchi vincenti ai 4500 (Cucine Lube Civitanova); Oreste Cavuto – 1 muro vincente ai 100, Daniele Lavia – 3 muri vincenti ai 200, Alessandro Michieletto – 34 punti ai 1500, Gabriele Nelli – 18 attacchi vincenti ai 1000, – 4 muri vincenti ai 100 (Itas Trentino).

Come seguire la gara

Diretta Rai Sport con la telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Live tv streaming su volleyballworld.tv con la telecronaca di Gianluca Pascucci.

Diretta Radio Arancia Network con la radiocronaca di Fabio Petrelli e Stefano Donati. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per ascoltare la radiocronaca sul proprio dispositivo.

Aggiornamenti live anche sui profili ufficiali Lubevolley Instagram, Facebook e Twitter.

Sintesi televisiva venerdì alle ore 21 su Arancia Television (canale 98 digitale terrestre), replica sabato alle 14 e domenica alle 19. È possibile anche scaricare l’applicazione Radio TV Arancia & more per vedere il canale tv sul proprio dispositivo.