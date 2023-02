Volley, Lube torna a vincere ed espugna Siena in Superlega

La Cucine Lube Civitanova centra il terzo successo consecutivo in SuperLega Credem Banca e porta a quattro lunghezze il vantaggio sulla quinta posizione.

Nel recupero dell’8° turno di ritorno della Regular Season i campioni d’Italia fanno festa al PalaEstra con il massimo scarto (21-25, 18-25, 23-25) contro i padroni di casa dell’Emma Villas Aubay Siena, che dovranno cercare punti salvezza nelle ultime due gare della stagione regolare. Buono il supporto dei tifosi biancorossi in trasferta.

Nell’economia del match fondamentali i 16 punti di Zaytsev, MVP e top scorer, capace di superare i 4000 sigilli personali nelle stagioni regolari della Serie A. Importanti anche i 9 punti di Nikolov e i 9 di Bottolo, entrato molto bene dalla panchina. Sul fronte senese in evidenza Van Garderen, in grado di rianimare i suoi e di regalare speranze di rimonta poi vanificate dal ritorno dei biancorossi.

La gara

Lube in campo con De Cecco al palleggio per Zaytsev opposto, Nikolov e Yant in banda, Chinenyeze e Anzani al centro, Balaso libero. I padrini di casa dell’Emma Villas Aubay Siena si dispongono con Finoli in cabina di regia per l’opposto Barman, Petric e Van Garderen in banda, Biglino e l’ex Ricci al centro, Bonami libero.

In avvio l’Emma Villas risponde colpo su colpo fino al filotto biancorosso di 6 punti: un attacco e un ace di Zaytsev, un block e un’offensiva di Nikolov, ancora un attacco e un ace dello Zar (11-17). Sul 12-17 Pelillo inserisce Pereyra per Bartman. Sul 14-20 tra i toscani entra Raffaelli per Petric. I senesi dimezzano il divario imponendo il time out a Blengini (19-22) per poi portarsi in scia con Pereyra (20-22). Il servizio out di Siena e il muro di Nikolov (20-24) rimettono le cose a posto. Il bulgaro chiude (21-25). Biancorossi più efficaci a muro (4 a 2) e al servizio (2 ace a 1). Buon impatto di Zaytsev con 7 punti.

Nel secondo set Zaytsev conferma di avere la mano calda (5-9), Nikolov non è da meno (6-12). Lo Zar si esalta al servizio (7-15). Sul 7-16 Raffaelli entra al posto di Petric. Nel finale di set in diagonale per Siena giocano Pinelli e Bartman, la Lube è compatta a muro e allunga (9-18). Con Van Garderen al servizio, l’Emma Villas macina punti e prova a risalire (15-18), Blengini si gioca la carta Bottolo per Yant. Il nuovo entrato si segnala a muro (15-20) e in attacco con tre punti importanti tra cui il decisivo (18-25). Marchigiani più efficaci in attacco, padroni di casa affossati anche dai 10 errori.

In avvio di terzo atto Bottolo resta in campo, ma i biancorossi accusano una flessione (6-1) per poi ricompattarsi e crescere a muro (8-6). L’Emma Villas dà la sensazione di essere più sul pezzo (14-10), ma come abbassa il livello la Lube rientra in gioco. Il muro di Zaytsev e il successivo attacco out di Pereyra valgono il pari (16-16). Un altro attacco a vuoto dei toscani manda avanti Civitanova, mentre l’ace di Bottolo vale il break (17-19). Sempre lo schiacciatore veneto mette a terra il pallone importante del 21-23. Un errore senese consegna due match point nelle mani dei campioni d’Italia (22-24) che chiudono con il nuovo entrato Garcia Fernandez alla seconda occasione (23-25). Zaytsev chiude il match con 16 punti personali raggiungendo il numero di 4002 sigilli nelle stagioni regolari della Serie A.

Gli uomini di Chicco Blengini torneranno in campo sabato 4 marzo (ore 18) all’Eurosuole Forum con l’Allianz Milano per il recupero del 10° turno di ritorno.

Il tabellino

EMMA VILLAS AUBAY SIENA: Finoli 0, Petric 4, Biglino 5, Bartman 3, Van Garderen 12, Ricci 6, Bonami (L), Pereyra 8, Raffaelli 8, Pinelli 0. N.E. Pochini. All. Pelillo.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco 2, Yant Herrera 2, Anzani 4, Zaytsev 18, Nikolov 10, Chinenyeze 4, Balaso (L), Bottolo 9, D’Amico, Sottile 0, Garcia Fernandez 1. N.E. Ambrose (L), Diamantini, Gottardo. All. Blengini.

Arbitri: Cerra di Bologna e Curto

Parziali: 21-25 (27’), 18-25 (29’), 23-25 (33’). Totale 1h 29’.

Siena: 15 battute sbagliate, 2 ace, 9 muri vincenti, 38% in attacco, 49% in ricezione (21% perfette). Civitanova: 12 battute sbagliate, 4 ace, 12 muri, 39% in attacco, 55% in ricezione (33% perfette). Spettatori: 1.572. MVP: Zaytsev.