Volley, Modena-Lube sarà recuperata il 5 marzo

A.S. Volley Lube informa che la gara valida per la 6a giornata di ritorno di SuperLega Credem Banca tra Leo Shoes PerkinElmer Modena e Cucine Lube Civitanova, originariamente in programma sabato 30 gennaio 2022 al PalaPanini e successivamente rinviata, sarà recuperata sabato 5 marzo alle ore 20.30 nel medesimo impianto.

Reduce dall’en plein di quattro vittorie su quattro gare disputate nella Pool C di CEV Champions League, il team cuciniero riprenderà gli allenamenti già oggi alle 16.30 e tornerà in palestra sia domani pomeriggio che sabato mattina per poi osservare una domenica di riposo. Nel mirino il recupero della terza giornata di ritorno della SuperLega Credem Banca all’Eurosuole Forum contro l’Itas Trentino (mercoledì 2 febbraio alle 20.30 con diretta Volleyball TV e Radio Arancia) e l’anticipo della settima giornata di ritorno, sempre in casa, contro la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (sabato 5 febbraio alle 18.30 con diretta Rai Sport, Volleyball TV e Radio Arancia).