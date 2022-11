Volley, prevendita aperta per seguire la sfida tra Lube e Verona

A.S. Volley Lube comunica che alle 17 di oggi, giovedì 3 novembre, prenderà il via la prevendita biglietti al botteghino dell’Eurosuole Forum per il match della 6a giornata di andata della SuperLega Credem Banca tra Cucine Lube Civitanova e WithU Verona, in programma domenica 6 novembre (ore 18 con diretta Volleyballworld.tv e Radio Arancia) sul campo dei campioni d’Italia! Già da venerdì 28 ottobre si possono acquistare i biglietti online e nei punti vendita Vivaticket.

Reduci dalla combattutissima resa dei conti di Del Monte® Supercoppa al PalaPirastu di Cagliari, i campioni d’Italia vogliono ripartire dal campionato con una prestazione importante all’Eurosuole Forum davanti ai propri tifosi. Nel ringraziare i supporter biancorossi presenti in Sardegna per la passione dimostrata durante le gare del trofeo tricolore, i giocatori della Lube Volley sono pronti a dare tutto con il sostegno dei Predators al completo contro una squadra che, già alla sesta giornata, ambisce al titolo di rivelazione del torneo.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA

Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA

Da oggi biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum! Giovedì e venerdì (17-19), sabato (10-12), domenica (15.30-inizio match).

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)