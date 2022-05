Volley, tripudio Lube: vinto il settimo Scudetto

Colpo di coda della Cucine Lube Civitanova, che dopo aver sfiorato a dicembre l’oro iridato in Brasile nella Finalissima del Mondiale per Club contro il Sada Cruzeiro, si riscatta centrando il settimo Scudetto.

All’Eurosuole Forum il sodalizio biancorosso mette in bacheca il titolo numero 25 della sua storia. I campioni d’Italia vantano ora 7 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 7 Coppe Italia, 3 Coppe CEV, 1 Challenge Cup e 4 Supercoppe.

Con il successo odierno in casa di fronte al proprio pubblico i cucinieri hanno chiuso la serie di finale in quattro match. Già qualificati per la CEV Champions League nonostante una stagione resa difficile da infortuni e contrattempi, i biancorossi firmano un grandissimo exploit contro i detentori della Del Monte® Coppa Italia 2022 nonché vincitori della Regular Season. Un’impresa festeggiata in tempo reale con il muro di tifosi Predators.