87 enne finisce fuori strada con apecar a Cagli

Brutta disavventura per un anziano 87 enne a Cagli salvato dopo essere uscito fuori strada a Cagli.

Aveva deciso di andare a mangiare ieri a pranzo in un ristorante in cima al monte Petrano, nel territorio di Cagli, mille metri d’altezza, tornanti, strada stretta, sotto la pioggia battente e con la nebbia che limitava la visuale a pochi metri. Al ritorno intorno alle 18, un 87enne di Cagli, invalido, alla guida di un Ape Piaggio, è uscito di strada in un curva finendo in un fossato profondo 15 metri ed è rimasti incastrato nell’abitacolo del motocarro, impossibilitato a muoversi o a chiedere aiuto.