Giornata dedicata alle persone scomparse

Seminario di approfondimento con l’Associazione Penelope Onlus dedicato alle persone scomparse

Organizzato dalla Prefettura in collaborazione con l’Associazione nazionale “Penelope Onlus”, si è tenuto ieri pomeriggio un incontro formativo sul tema delle persone scomparse.

Il seminario di approfondimento, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del Fuoco, nonché i soggetti istituzionali e del volontariato coinvolti nelle ricerche, si è svolto in concomitanza con la “giornata nazionale delle persone scomparse” e si inserisce in un quadro di iniziative, attivate su tutto il territorio, per sensibilizzare le istituzioni e le componenti sociali su una problematica troppo spesso sottovalutata.

Nel corso dell’incontro è stata approfondita la normativa di riferimento e analizzate le migliori modalità operative di intervento in occasione della scomparsa di una o più persone.

La Presidente dell’Associazione Penelope Onlus, Dr.ssa Giorgia Isidori, ha illustrato i dati statistici sul fenomeno e approfondito le motivazioni che talvolta possono spingere le persone ad allontanarsi dai propri cari. Molto apprezzata è stata la disamina di alcuni recenti casi che hanno riguardato persone in condizioni di vulnerabilità, soggetti maggiormente esposti a rischio per la propria incolumità.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha ringraziato i relatori ed i presenti per la partecipazione. Ha altresì ringraziato tutti i componenti del sistema di ricerca e soccorso che, operando secondo il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse, in stretto coordinamento tra loro, hanno avviato le ricerche con tempestività assicurando, nella maggioranza dei casi, il rinvenimento degli scomparsi.