Halloween, droga sequestrata su un bus a Senigallia

In occasione della notte di Halloween, nell’ampio di un ampio servizio straordinario di controllo disposto dal Questore di Ancona, su tutto il territorio provinciale, il personale del Commissariato di P.S. di Senigallia, unitamente a personale della Polizia Stradale e delle Unità Cinofile è stato impegnato in mirate attività di controllo in città e nelle zone frequentate dai giovani, nonché più specificamente al contrasto al fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti specie tra i giovani frequentatori dei locali da ballo.

Tale dispositivo di controllo ha visto impiegati n. 6 equipaggi della Polizia di Stato che hanno effettuato diversi posti di controllo sul territorio comunale, sottoponendo a controllo n.180 persone e 70 veicoli.

In prossimità della stazione ferroviaria di Senigallia gli agentihanno notato la presenza di un pullman adibito a servizio navetta diretto verso una nota discoteca della provincia di Pesaro.

Pertanto gli agenti decidevano di effettuare un controllo al veicolo per garantire l’incolumità dei viaggiatori ma anche nei confronti dei giovani presenti. Nel corso del controllo effettuato anche con l’ausilio delle Unità Cinofile sono stati rinvenuti circa10 grammi di sostanza stupefacente, composta da diverse sigarette artigianali con tabacco misto a sostanza stupefacente del tipo marijuana ed altri involucri contenente hashish. La sostanza veniva dunque sottoposta a sequestro.

I poliziotti, nel corso dei serivizi, inoltre venivano chiamati ad intervenire per una lite tra un ragazzo ed una ragazza al Foro Annonario. Giunti sul posto gli agenti individuavano le due persone che proseguivano nella lite ed in particolare la donna presentava , sui vestiti, segni di colluttazione. Entrambi risultavano in stato di ubriachezza tant’è che continuavano a spintonarsi ed il giovane inveiva contra la ragazza. Dopo aver riportato la calma gli agenti sanzionavano il giovane, 35enne di origine marocchina, M.K. , per ubriachezza molesta.

Altro episodio di ubriachezza si era verificato nel pomeriggio ed ha visto protagonista una giovane polacca di 40 anni che veniva trovata distesa in zona lungomare Alighieri con un tetra pak di vino. La giovane veniva aiutata e, dopo aver ripreso conoscenza, cominciava ad inveire contro i poliziotti. Riportata la situazione alla calma, gli agenti provvedevano a sanzionare la donna per ubriachezza.

Durante la notte, gli agenti della Polizia Stradale venivano chiamati ad intervenire poiché veniva segnalata la presenza di un’autovettura sulla complanare sud che viaggiava senza mantenere il controllo della direzione. Gli agenti prontamente si recavano sul posto e rintracciavano il veicolo. Sottoposto a controllo con etilometro, il conducente risultava positivo all’alcoltest nella fascia tra 0,5 g\l e 0,8 g\l, Pertanto gli agenti provvedevano ad elevare la sanzione amministrativa e a ritirare la patente di guida per la successiva sospensione