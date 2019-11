Il ventennale de L’Oro delle Marche il GiroBacalà

Non perdete il secondo ed ultimo appuntamento, domenica 24 novembre della più gustosa kermesse autunnale di Fano

Il Salotto del Gusto, che promette di stupire gli ospiti con una serie di interessanti iniziative proiettate al 2020.

Primo degli appuntamenti importanti in calendario è la consegna dei premi per il 20° concorso regionale “L’Oro delle Marche” di O.L.E.A. che si svolgerà dalle 10.30 nella sala riunioni del Codma e che vede coinvolte le migliori etichette di olio da olive della nostra regione. Proprio quest’anno ricorre il ventennale del prestigioso concorso, iniziativa molto partecipata e tenuta in grande considerazione sia dai produttori che dai frantoiani della Regione Marche che qui trovano un momento d’incontro e di confronto sul loro lavoro.

“Quest’anno _ spiega Renzo Ceccacci, presidente O.L.E.A. _ il numero di oli partecipanti al concorso è superiore rispetto alle ultime edizioni e, rispetto alla stagione produttiva regionale, possiamo senza dubbio affermare che sia stata migliore in termini di quantità seppur a macchia di leopardo. Ma la cosa davvero importante quest’anno è un’altra: cosa poco ricorrente nella storia dei concorsi di O.L.E.A., nessun’olio partecipante al concorso è risultato difettato. Questo significa due cose: da un lato che i consumatori sono tutelati con le produzioni locali che, a quanto pare, possono vantare grande qualità; dall’altro significa che il lavoro fatto da O.L.E.A. negli ultimi vent’anni per il miglioramento qualitativo delle produzioni olearie è stato efficace e ha raggiunto il suo scopo”.

Non solo olio, però, perché il pomeriggio del 24 novembre si parlerà anche di cibo di qualità con la presentazione delle iniziative collaterali di Sapori e Aromi che andranno a riempire il calendario dei curiosi, dei gourmet e degli appassionati di cucina del 2020.

Sarà, infatti, presentata (alle 16.00, nella sala della protezione civile) la prossima edizione di BacalàFest – GiroBacalà, una manifestazione diventata ormai punto di riferimento sul territorio, che ha lo scopo di valorizzare e consolidare la tradizione di uno degli alimenti più consumati, salutari e versatili in cucina: il baccalà o stoccafisso, attraverso la riproposizione di piatti “poveri” della tradizione culinaria locale.

La vera novità, però, è rappresentata dalla Tavola rotonda “Dal seme al piatto: la buona pasta” (alle 16.30, stessa sala della Protezione civile), primo appuntamento di una novità assoluta: PastaFest 2020 – “festival della pasta artigianale italiana”. La tavola rotonda sarà un incontro promozionale a preludio di questo nuovo progetto ideato da Giorgio Sorcinelli, un festival che, grazie all’Associazione Viandanti dei Sapori e altri enti e associazioni del territorio, si intenderà svolgere nell’estate (settembre) 2020, e che sarà un grande evento popolare interamente dedicato proprio alla pasta, per conoscerla dal campo al piatto, divulgarne le proprietà alimentari, promuoverne un consumo consapevole, apprezzare le ricette regionali e tradizionali e deliziare il palato degli appassionati.

Non dobbiamo dimenticare, però che Sapori e Aromi d’Autunno è una manifestazione che ha anche a cuore la salute e, dunque, riserva importante spazio anche alle iniziative che la promuovono come la 6^ camminata “Gusto e Cuore”, una passeggiata adatta a tutti, anche ai bambini, alla scoperta dei dintorni di Fano, organizzata da Sapori e aromi e dall’A.s.d. Olympia Ginnastica Cuccurano in collaborazione con la Fondazione Lotta Contro l’Infarto. Un appuntamento che vuole sensibilizzare la popolazione sui temi del benessere e lo fa offrendo a conclusione della passeggiata un piccolo ristoro con degustazione di pane e olio offerto dai Viandanti dei sapori e da O.L.E.A. e, per gli interessati, un check up medico gratuito a cura della Fondazione Lotta Contro l’Infarto di Pesaro (ritrovo e iscrizioni ore 9.45 – nel piazzale antistante il Codma, partecipazione gratuita).

Altro interessante appuntamento da non mancare, la mostra fotografica concorso “Il Borgo in bocca – guarda il prodotto e individua il borgo”, ideato da Dino Zacchilli, che l’ha curata e Giorgio Sorcinelli. Un interessante iniziativa per scoprire e riscoprire i prodotti tipici e i borghi della nostra Provincia. Il concorso, aperto a tutti, con ricchi premi finali in prodotti tipici, è gratuito.