Maxi incidente a Potenza Picena, due feriti in codice rosso

Brutto incidente stradale a Potenza Picena nella mattinata del sabato che poteva avere conseguenze ben peggiori.

In fase di accertamento la dinamica del sinistro che ha coinvolto tre auto e un furgone. Due feriti in codice rosso sono stati trasportati in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul luogo la polizia stradale, i vigili del fuoco, che hanno lavorato anche per estrarre i feriti dagli automezzi, il 118. La SS16 è stata chiusa temporaneamente per poi essere velocemente riaperta.

Sono accorsi anche gli agenti delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e ricostruire l’esatta dinamica di quanto è accaduto.