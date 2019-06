SS77 Val di Chienti, al via lavori di pavimentazione

Sulla strada statale 77 “della Val di Chienti”, a partire da domani sarà interessato un tratto in prossimità dello svincolo di Camerino/Sfercia.

Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in corrispondenza del cantiere, mentre lo svincolo sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione di Foligno.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 luglio.



Al contempo proseguono gli interventi anche in corrispondenza dello svincolo di Pollenza., che è chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Civitanova Marche.

Anche in questo caso il completamento è previsto entro il 13 luglio.