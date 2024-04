Macerata, i controlli della polizia per le festività pasquali

Macerata – Durante le festività pasquali, la Polizia di Stato ha messo in atto servizi straordinari di controllo del territorio in tutta la provincia di Macerata, concentrando l’attenzione anche sulle località turistiche come Civitanova Marche e Porto Recanati, per garantire un clima di sicurezza.

La Questura e il Commissariato di P.S. di Civitanova Marche hanno intensificato i servizi di controllo del territorio sin dalla giornata di giovedì 28, con l’impiego di pattuglie specializzate del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia.

Anche la Polizia Stradale ha contribuito alla vigilanza sulle strade provinciali più trafficate.

Il dispositivo di prevenzione ha coperto tutti gli eventi civili e religiosi della provincia, così come le classiche gite fuori porta dei cittadini.

Durante questi servizi, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria un individuo di origini albanesi per il reato di illecito reingresso in Italia.

L’uomo è stato rintracciato lungo la SS 77 dopo essere stato espulso un mese prima, coinvolto in un incidente stradale con un’auto rubata.

L’auto, una Fiat 500 L, è risultata essere stata clonata ed essere uguale ad un’altra auto identica avente lo stesso numero di targa regolarmente in uso ad altra persona residente in un’altra regione.

Ulteriori indagini sono in corso per determinare l’origine dell’auto che è stata sottoposta a sequestro.

In totale durante i servizi pasquali, sono stati controllati 251 veicoli e identificate 550 persone, confermando l’impegno della Polizia di Stato per la sicurezza della comunità durante le festività.