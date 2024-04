Litigio tra ex fidanzati a Palombina: l’intervento della polizia

Ancona – La Polizia interviene per un litigio tra ex fidanzati. Ieri sera, gli agenti sono stati chiamati presso un’abitazione vicino a Palombina a seguito di una lite tra due persone.

La chiamata al Numero Unico di Emergenza è stata effettuata da una donna italiana 40enne, che richiedeva l’intervento della Polizia dopo una discussione con il suo ex convivente.

Arrivati sul posto, la donna ha spiegato agli agenti di aver litigato verbalmente con il suo ex compagno, un senegalese di 25 anni, e che durante la discussione lui aveva preso il loro cane molosso minacciando di non farglielo più vedere.

La donna ha precisato che l’animale viveva con lei da diverso tempo, dopo la separazione dei due.

Gli agenti hanno lasciato l’abitazione per cercare l’uomo con il cane e lo hanno trovato poco più avanti.

Dopo averlo fermato e identificato, l’uomo ha spiegato di non avere intenzione di sottrarre l’animale, ma di averlo preso temporaneamente per farlo uscire e per calmare gli animi, con l’intenzione di farlo rientrare successivamente.

Nonostante entrambi abbiano negato il bisogno di assistenza sanitaria, gli agenti hanno riportato la situazione alla calma e hanno consigliato alla coppia di trovare un accordo sulla gestione dell’animale, in modo che possa essere condiviso da entrambi.