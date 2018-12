Turismo, numeri importanti nel 2018 per le Marche

Bilancio molto positivo per il comparto turistico marchigiano per il 2018 ormai agli sgoccioli ma che ha registrato numeri davvero importanti.

La nostra regione registra oltre 2 milioni di arrivi e sfiorano i 10 milioni di presenze, con un aumento rispettivamente del 5,6% e dello 0,6% rispetto al 2017 secondo i dati dell’Osservatorio Turismo.

Nonostante le problematiche dovute in parte al sisma le Marche si classificano tra le regioni italiane al top per gli arrivi e presenze per le vacanze. Anche il mercato straniero ha registrato aumenti del 12%.



Nel 2019 la Regione Marche punta anche alla destagionalizzazione con gli eventi legati ai festeggiamenti per i 200 anni dell’Infinito di Leopardi.

