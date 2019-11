Volley, la settimana di lavoro della Lube

La Cucine Lube Civitanova, rientrata nella mattinata di lunedì in aereo dalla Calabria dopo aver ottenuto la nona vittoria consecutiva in SuperLega sul campo della Tonno Callipo Vibo Valentia, è pronta ad affrontare la settimana che vedrà i campioni d’Italia impegnati di nuovo all’Eurosuole Forum per la nona giornata di andata di campionato contro Monza, mercoledì sera alle 20.30. Sarà anche l’ultima gara prima della partenza dei cucinieri per il Brasile, dove scenderanno in campo (a Betim, vicino a Belo Horizonte) dal 3 all’8 dicembre nell’atteso appuntamento con il Mondiale per Club 2019.

Lunedì pomeriggio subito la ripresa dell’attività con una seduta di pesi, poi martedì allenamento tecnico al pomeriggio in attesa di sfidare il Vero Volley nella decima gara di SuperLega della stagione per Juantorena e compagni. Dopo il giovedì di riposo, venerdì gli ultimi due allenamenti all’Eurosuole Forum prima della partenza per il Brasile in programma sabato: i cucinieri raggiungeranno Belo Horizonte nelle primissime ore (orario italiano) di domenica 1 dicembre.

Il programma della settimana dal 25 novembre all’1 dicembre

Lunedì: Viaggio – Pesi

Martedì: Riposo – Tecnica

Mercoledì: Tecnica – 9a di andata SuperLega vs Monza (Eurosuole Forum Civitanova h.20.30)

Giovedì: Riposo – Riposo

Venerdì: Pesi – Tecnica

Sabato: Viaggio – Viaggio

Domenica: da definire