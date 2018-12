Volley, Lube corsara in Repubblica Ceca in Champions

Seconda vittoria europea per la Cucine Lube Civitanova che espugna la KV Arena di Karlovy Vary, in Repubblica Ceca, nella seconda giornata della Pool B della CEV Volleyball Champions League. Con il netto 3-0 sul Cez Karlovarsko, i cucinieri si portano in vetta alla classifica con 2 vittorie e 6 punti, chiudendo in maniera positiva gli impegni 2018 nella massima competizione europea.

Gara sempre in mano ai ragazzi di Fefè De Giorgi, che festeggia con un successo il suo ritorno sulla panchina biancorossa dopo 8 anni, superiori in ogni fondamentale e capaci di mettere le mani su ogni parziale con break importanti e una prestazione ordinata. In doppia cifra Sokolov (12), Juantorena (10) e Leal (11). Stankovic mette la firma con ben 4 muri sui 10 di squadra, mentre sono 7 gli ace totali dei cucinieri.

La partita



Coach De Giorgi, senza vincoli di stranieri in campo, schiera Bruno-Sokolov, Simon-Stankovic, Juantorena-Leal con Balaso libero. Il tecnico ceco risponde con Van Harleem-Rejlek palleggiatore-opposto, Beer-Patocka al centro, Zmrhal-Vasina in banda, Pfeffer libero.

Subito break della Cucine Lube Civitanova con il muro protagonista (0-4), i cechi tengono botta trovando un cambio palla fluido grazie al gioco di Van Harleem con i centrali (8-10, muro del regista olandese) ma i cucinieri ristabiliscono subito le distanze con Sokolov e Leal (9-14). Un +5 che Stankovic e compagni tengono senza problemi, Vasina non trova il muro (15-21), Stankovic piazza l’ace del +7 e Sokolov (5 punti nel set con il 75% in attacco) mette in cassaforte il parziale ancora di nove metri (16-25).

Nel secondo set il Karlovarsko prova a resistere a muro e servizio Lube e tiene il punto a punto (8-8), Juantorena ci prova con l’ace del +1 ma l’errore di Simon porta avanti i cechi (12-11). E’ ancora il muro biancorosso a sbloccare la situazione sul turno al servizio di Simon (più un ace del cubano), arriva un break di 0-5 che porta la Lube sul 13-17. Juantorena e Stankovic fermano ancora gli attaccanti cechi (14-20), è lo strappo decisivo, di nuovo Sokolov con un ace chiude il set (18-25). Juantorena e Leal i top scorer con 5 punti a testa.

Partenza tutta di marca Lube nel terzo set con Stankovic protagonista (2-6), Leal con due ace e ancora Juantorena spingono la Lube sul 4-13 e poi ancora sul 6-17: strada tutta in discesa per i cucinieri che dominano in ogni fondamentale, sull’8-18 c’è spazio per Sander al posto di Leal, poi anche per Massari, Cantagalli e D’Hulst. Proprio Cantagalli, con uno splendido muro, chiude set e match (14-25).

Il tabellino

CEZ KARLOVARSKO: Beer 4, Petrak (l), Pfeffer (l), Dzavoronok, Vasina 4, Houda, O’Dea n.e., Hudecek n.e., Penrose 5, Van Harleem 1, Patocka 4, Rejlek 7, Zmrhal 6. All. Novak.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 12, D’Hulst, Marchisio (l), Juantorena 10, Massari, Stankovic 9, Diamantini n.e., Leal 11, Sander 1, Cantagalli 1, Cester n.e., Simon 7, Bruninho 1, Balaso (l). All. De Giorgi.

ARBITRI: Kovalchuk (UKR), Goncalves (POR)

PARZIALI: 16-25 (23′), 18-25 (22′), 14-25 (22′)

NOTE: 3108 spettatori. Karlovarsko: 15 battute sbagliate, 0 aces, 6 muri vincenti, 33% in ricezione (7% perfette), 34% in attacco. Lube: 13 battute sbagliate, 7 aces, 10 muri vincenti, 51% in ricezione (43% perfette) 56% in attacco.